Güney Sudan ve Sudan'da Yardım Çalışanlarına Yönelik Saldırılar Artıyor

Birleşmiş Milletler, Güney Sudan ve Sudan gibi ülkelerdeki çatışma ve güvensiz ortam nedeniyle 2023 yılında da yardım çalışanları arasında ölüm ve yaralanma sayısının yüksek seyredeceği uyarısında bulundu. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), bu yıl içinde dünya genelindeki krizlerde 62 yardım çalışanının öldürüldüğünü, 84'ünün yaralandığını ve 34'ünün kaçırıldığını bildirdi.

Güney Sudan'ın Jonglei eyaletindeki Twic East ilçesini ziyaret eden Çinli sağlık ekibinin lideri Xu Zhangwei (ortada soldan ikinci), 28 Haziran 2023. (Fotoğraf Denis Elamu/Xinhua)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Perşembe günü yaptığı açıklamada, Güney Sudan gibi ülkelerdeki çatışma ve güvensiz ortam nedeniyle 2023 yılında da yardım çalışanları arasında ölüm ve yaralanma sayısının yüksek seyredeceği uyarısında bulundu.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), araştırma kuruluşu Humanitarian Outcomes bünyesindeki Yardım Çalışanı Güvenliği Veritabanı araştırma ekibinden aldığı geçici verilere dayanarak, bu yıl içinde dünya genelindeki krizlerde 62 yardım çalışanının öldürüldüğünü, 84'ünün yaralandığını ve 34'ünün kaçırıldığını bildirdi.

Güney Sudan'ın art arda birkaç yıldır insani yardım çalışanları için güvensiz ülke sıralamasında en üst sırada yer aldığını belirten ofis, 16 Ağustos itibarıyla yardım çalışanlarına yönelik 40 saldırının gerçekleştirildiğini ve 22 can kaybının bildirildiğini kaydetti.

Sudan ise bu yıl içinde insani yardım çalışanlarına yönelik 17 saldırı ve 19 can kaybı ile ikinci sırada yer alıyor.

OCHA, yardım görevlisi ölümlerinin en çok yaşandığı diğer ülkelerin Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali, Somali ve Ukrayna olduğunu bildirdi.