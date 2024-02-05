Güney Sudan'da yaşanan şiddet olaylarında, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 40 kişi hayatını kaybetti

Güney Sudan'ın Sudan sınırındaki Abyei bölgesinde hafta sonu yaşanan şiddet olaylarında, çoğunluğunu sivillerin oluşturduğu yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün bulunduğu bölgeye sığındı. Dinka etnik grubunun rakip fraksiyonları arasındaki çatışmalar, sınır ticaretinden önemli vergi geliri elde edilen idari bir sınır konumundaki Abyei bölgesinde sıkça yaşanıyor.

Abyei, hem Güney Sudan hem de Sudan'ın iddia ettiği petrol zengini bir bölgedir. Bölge Bilgi Bakanı Bulis Koch, "2 ve 3 Şubat'ta gerçekleşen saldırılarda birkaç pazar ateşe verildi, yağmalanmalar yaşandı ve toplamda 19 sivil öldü, 18 kişi yaralandı" dedi. Ayrıca, aynı bölgede Pazar günü gerçekleşen ayrı saldırılarda 18 kişinin daha öldüğünü belirtti.

Ölenler arasında üç çocuk ve Médecins Sans Frontières (MSF) için çalışan yerel bir personel de bulunmaktaydı. Çatışmalar, yüzlerce kişiyi Birleşmiş Milletler Geçici Güvenlik Gücü'nün (UNISFA) üssüne sığınmaya zorladı. Koch, şiddet olaylarına komşu Warrap eyaletinden genç erkeklerin ve isyancı lider Gai Machiek'e bağlı bir milisin katıldığını belirtti. Warrap Eyaleti Bilgi Bakanı Willima Wol, MSF Güney Sudan ve UNISFA hemen yanıt vermedi.

Geçtiğimiz Ocak ayında aralarında kadın, çocuk ve iki BM barış gücü personelinin olduğu 54 kişi hayatını kaybetti.