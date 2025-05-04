Güney Sudan'da Hastane Bombalandı: 7 Ölü

(ANKARA) - Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Güney Sudan'daki hastanelerinden birinin dün bombalandığını ve bölgedeki hava saldırılarında en az 7 kişinin öldüğünü açıkladı.

Güney Sudan, Cumhurbaşkanı Salva Kiir ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Riek Machar arasındaki güç paylaşımı anlaşmasının kopması nedeniyle son aylarda yeniden çatışma ortamına sürüklendi.

MSF, ülkenin kuzeyindeki Old Fangak'ta bulunan hastanesinin bombalandığını, eczanesinin ve tüm tıbbi malzemelerinin tahrip edildiğini açıkladı. Buna göre saldırda, bir hasta ve personel yaralandı. Bir insansız hava aracının, kasabanın pazarını bombalaması sonucu en az 7 kişinin öldüğü ve 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

MSF'den yapılan açıklamada, "Saldırı, iki helikopterin önce MSF eczanesine bomba atarak yakmasıyla başladı, ardından yaklaşık 30 dakika boyunca Old Fangak kasabasına ateş açıldı" denildi. MSF'nin Güney Sudan Misyon Şefi Mamman Mustafa, "Sabah 08.00'de Old Fangak'taki hastanemize dördü kritik durumda olmak üzere yaklaşık 20 yaralı aldık" dedi. Mustafa, bölgede daha fazla ölüm olduğuna dair raporlar olduğunu da sözlerine ekledi. Mustafa, bölgedeki tek hastanenin, sağlık hizmetlerine erişimi son derece sınırlı olan 110 binden fazla nüfusa hizmet verdiğini bildirdi.

Yerel yetkililerden Biel Boutros Biel de yaptığı açıklamada, bir drone ve uçak tarafından gerçekleştirilen saldırıların "30 binden fazla insanı" yerinden ettiğini ve ölenler arasında dokuz aylık bir çocuğun da bulunduğunu söyledi. Biel, "Bu uçaklar Güney Sudan hükümetine aitti" dedi.

Bombalama olayı, ordu şefi Paul Majok Nang'ın çok sayda tekne ve mavnanın "kaçırılmasına" tepki olarak Fangak ve Leer ilçelerinde saldırı tehdidinde bulunmasından bir gün sonra meydana geldi. Sudan ordusu tarafından 2 Nisan'da yapılan açıklamada, Machar'ın güçleri ve etnik Nuer topluluğundan gelen bir milis olan Beyaz Ordu'daki müttefikleri, yolcuların ve mürettebatın "rehin tutulmasına" ve fidye talep edilmesine yol açan kaçırma olaylarının arkasında olmakla suçlandı.

Bir muhalefet milletvekili, geçen hafta, Sudan Cumhurbaşkanı Kiir hükümetini, Nuer toplumunun yaşadığı bölgeleri "düşman" olarak sınıflandırarak "soykırım" hazırlığı yapmakla suçlamıştı. Kiir hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Nuerlerin çoğunlukta olduğu 16 ilçeden dokuzunun "düşman olarak görüldüğü", yani Machar'ın partisiyle aynı hizada olduğu belirtildi.

Güney Sudan'da 2011 yılında Sudan'dan bağımsızlığını kazanmasından bu yana istikrarsızlık hakim. Kiir ve Machar, sırasıyla en büyük iki etnik grup olan Dinka ve Nuer'i temsil ediyor. Bu nedenle yerel basında yer alan haberlere göre, Kiir'in Dinka etnik grubundan olması Machar'ın ise Nuer'lerden olması, ikili arasındaki çekişmenin en büyük nedeni. İkili arasındaki çekişme, 2013-2018 arasında yaklaşık 400 bin kişinin hayatına mal olan bir iç savaşa neden olmuştu.