Güney Kore liderinden şaşırtan çıkış: 'Kuzey'den özür dileyecek

Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki yıllardır süren "düşman kardeşler" gerilimi, Seul'den gelen beklenmedik bir çıkışla yeni bir boyuta geçti. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, selefinin emrettiği iddia edilen provokatif drone operasyonları nedeniyle Kim Jong Un'dan özür dilemeyi değerlendirdiğini açıkladı. Lee'nin sözleri, hem ülke içinde hem de uluslararası arenada adeta şok etkisi yarattı.

"ENDİŞELERİM VAR"

Lee, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, eski Devlet Başkanı Yoon'un Pyongyang üzerine propaganda broşürleri taşıyan insansız hava araçları göndermekle suçlanmasının ardından "Özür dilemem gerektiğini hissediyorum" dedi. Ancak siyasi kutuplaşmanın derinliği nedeniyle bu düşüncesini yüksek sesle dile getirmekten çekindiğini vurguladı ve"Bunu söylersem ideolojik savaşın malzemesi yapılmasından, 'Kuzey yanlısı' olmakla suçlanmaktan endişe ediyorum." dedi.

TARTIŞMALI DRON OPERASYONLARI

Kuzey Kore, Yoon yönetimini Ekim 2024'te üç kez propaganda içerikli drone uçuşu yapmakla suçlamıştı. Güney Kore medyası da bu iddiaları destekleyen bilgiler yayımladı; ordu kaynaklarına göre eski hükümet döneminde propaganda broşürleri taşıyan balonlar da sınır ötesine gönderildi.

Açıklamalar, Yoon'un geçen yıl giriştiği ve ülkeyi kaosa sürükleyen sıkıyönetim ilanının yıldönümünde geldi. Yüksek Mahkeme tarafından anayasaya aykırı bulunan sıkıyönetim girişimi, dev protestolara neden olmuş, Yoon'un görevden alınmasının ve yargılanmasının yolunu açmıştı.

Ülke hâlâ bu süreç nedeniyle ikiye bölünmüş durumda: Bir kesim Yoon'un Kuzey Kore karşısındaki sert duruşunu savunurken, diğer kesim onun demokrasiyi tehlikeye attığını düşünüyor. Yıldönümü nedeniyle Seul'de karşıt gösteriler düzenlendi.

DİYALOG ARAYIŞI SÜRÜYOR AMA KUZEY TARAFI SOĞUK

Nisan ayında yapılan erken seçimlerde iktidara gelen liberal Lee Jae Myung, göreve geldiğinden bu yana Pyongyang ile ilişkileri yumuşatma çabası yürütüyor. Sınırdaki propaganda hoparlörlerini kaldırdı, aktivistlerin Kuzey'e broşür göndermesini yasaklayan yasayı Meclis'ten geçirdi.

KİM JONG UN "DİYALOĞA KAPALIYIM" DEDİ

Ancak Kim Jong Un yönetimi şimdiye kadar bu adımlara karşılık vermedi. Pyongyang, Seul'le diyaloga ilgi duymadığını açıkça dile getirdi.

Yine de umutlu olduğunu söyleyen Lee ABD ile düzenlenen ortak askeri tatbikatların geçici olarak askıya alınmasının müzakere kapısını aralayabileceğini belirtti.

UMUT TRUPM'TA

Lee ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore üzerinde etkili olabileceğini, Kim'in Washington'ı Seul'den daha fazla ciddiye aldığını söyledi ve"Trump, gerçekçi ve pragmatik bir anlaşma ustası. Kuzey'i ikna etmede önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyorum." sözleri ile ABD'ye mesaj gönderdi.