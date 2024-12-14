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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon görevden alındı

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Güney Kore Ulusal Meclisi'nde, Devlet Başkanı Yoon'un aldığı sıkıyönetim kararının anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle azline ilişkin önerge kabul edildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, aldığı sıkıyönetim kararının anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle meclis kararıyla azledildi.

7 ARALIK'TAKİ ÖNERGE KABUL EDİLMEMİŞTİ

Ulusal Meclis'te benzer bir azil önergesi, 7 Aralık'ta, PPP milletvekillerinin çoğunun oylamayı boykot etmesi nedeniyle yeterli sayıya ulaşamayıp kabul edilmemişti. Yalnızca 3 PPP milletvekilinin önerge için oy kullandığı bildirilmişti.

PPP lideri Han Dong-hoon, hafta içinde yaptığı açıklamada, muhalefetin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasını talep ettiği önergeyi desteklediğini bildirdi.

Han, Yoon'un meclis tarafından görevden alınmasının şu anda "tek geçerli yöntem" olduğunu belirterek, "Gelecek azil oylamasında, partimizin milletvekilleri meclis salonuna girerek kendi inanç ve vicdanları doğrultusunda oylamaya katılmalı." ifadesini kullanmıştı.

Milletvekili olmadığı için azil oylamasına katılamayacak olan Han'ın muhalefetin önergesine desteğinin, partinin tavrını ne yönde etkileyeceği belirsiz. Bu konuda liderin değil parti grubundaki milletvekillerinin iradeleri belirleyici oluyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon görevden alındı

AZİL SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Güney Kore'de bir devlet başkanının görevden alınması için Ulusal Meclise sunulan azil önergesinin, meclisin üçte ikisi tarafından onaylanması gerekiyor. Diğer siyasilerin azli için ise salt çoğunluk yeterli oluyor.

Azil oylamasının ardından süreç Anayasa Mahkemesi'ne intikal ediyor. Azil sürecine ilişkin kanıtları dinleyip değerlendirmek üzere duruşma düzenleyen mahkemenin, azli onaylamak veya reddetmek için 6 ay süresi bulunuyor. Mahkemedeki 9 yargıçtan 6'sının kararı onaylaması halinde lider görevden alınıyor.

Bu durumda 60 gün içinde yeni başkanın seçilmesi gerekiyor. Bu süreç, devlet başkanının istifa etmesi durumunda da geçerli oluyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon görevden alındı

GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon görevden alındı
Haberler.com / Ayça Elal - Dünya
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıJokerAllame:

herkes gidiyor malum şahıs yapıştı kaldı..

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Haber YorumlarıBud Spencer:

ahhhh ahhhhh..... Allah im sen biliyorsun

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Haber YorumlarıKral Çplak:

Bilinçli bir halk koyun gibi her önüne konanı yemez. Güney Kore halkını tebrik ediyoruz.

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Haber YorumlarıYasef Behar:

Azil edilldi daha kovulmadı bu6 ay sürer

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Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Demokrasi ne güzel bir şey.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Her ulke bir erdogan sart.ulke dibin dibini gormusken sahlaniyoruz diyebilsinler.

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Haber YorumlarıArda Yıldız:

malum şahıs deyip Tayyip Erdoğan a gönderme yapan asalaklar. Erdoğan halk oyuyla seçildi. Ekonomik sıkıntılar dışında Erdoğan Ülkeyi diğer konularda çok iyi yönetiyor. Ekonomide inşallah düzelecek.

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