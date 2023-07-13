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Güney Kore, ASEAN ile Stratejik Ortaklık İçin İlişkilerini Güçlendirmeyi Amaçlıyor

Dünya Haberleri

Güney Kore, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile ilişkilerini stratejik bir ortaklık için güçlendirmeyi amaçladığını bildirdi. Kore-ASEAN Dayanışma Girişimi (KASI) aracılığıyla ASEAN ile ortaklığı derinleştirmeyi hedefleyen Güney Kore, gelecek yıl ASEAN-Güney Kore ilişkilerinin 35. yıl dönümünde kapsamlı bir stratejik ortaklığın kurulmasını planlıyor.

Güney Kore, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile ilişkilerini stratejik bir ortaklık için güçlendirmeyi amaçladığını bildirdi.

Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Park, Kore-ASEAN Dayanışma Girişimi (KASI) aracılığıyla ASEAN ile ortaklığı derinleştirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, "Bu çabaların bir kısmı gelecek yıl ASEAN-Güney Kore ilişkilerinin 35. yıl dönümünde, kapsamlı bir stratejik ortaklığın kurulmasıyla sonuçlanacak." dedi.

Bölgesel barış ve istikrar için stratejik işbirliğinin geliştirilmesini hedefleyen ve Güney Kore'nin ASEAN bölgesine yönelik diplomatik bir girişimi olan KASI, Güney Kore'nin Hint-Pasifik stratejisinin de önemli bir bileşenini oluşturuyor.

Kaynak: AA / Çağla Güngör - Dünya

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