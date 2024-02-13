Güney Afrika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 2.900 asker gönderiyor

Güney Afrika Devlet Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, 2 bin 900 askerin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki silahlı gruplara karşı görev yapmak üzere gönderileceğini duyurdu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada " Güney Afrika'nın, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'nun (SADC) Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni (DRC) destekleme misyonuna yönelik uluslararası yükümlülüğünü yerine getirirken, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Doğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki yasadışı silahlı gruplarla mücadeleye yardımcı olmak üzere Güney Afrika Ulusal Savunma Gücü'nün 2 bin 900 üyesinin konuşlandırılmasını emretti" denildi. Güney Afrikalı askerlerin 15 Aralık'a kadar görev yapacağı ayrıca belirtildi.