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Güney Afrika'da Kaçak Madende Göçük: 14 Madenci Hayatını Kaybetti

Güney Afrika'da Kaçak Madende Göçük: 14 Madenci Hayatını Kaybetti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin North West eyaletinde Rustenburg yakınlarındaki Nkaneng bölgesinde bulunan bir kaçak madende kaya düşmesi sonucu göçük meydana geldi. Polis Sözcüsü Albay Adele Myburgh, göçükte 14 madencinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını ve bazı madencilerin yer altında mahsur kalmış olabileceğini açıkladı. Kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

GÜNEY Afrika Cumhuriyeti'nin North West eyaletinde bir madende meydana gelen göçükte 14 madenci hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin North West Eyalet Polis Sözcüsü Albay Adele Myburgh, Rustenburg yakınlarındaki Nkaneng bölgesinde bulunan bir kaçak madende kaya düşmesi sonucu 14 madencinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Myburgh, kazada yaralanan 8 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyleyerek, sayısı henüz bilinmeyen bazı kaçak madencilerin yer altında mahsur kalmış olabileceğini belirtti. Kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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