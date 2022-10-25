Güneş tutulması her yerden görüldü ama bir ülkede ortaya çıkan görüntü bambaşka

Dünya bugün gerçekleşen güneş tutulmasına kilitlendi. Türkiye'den ve Avrupa'dan çok net bir şekilde gözlemlenen tutulma, İsveç'ten de görüntülendi. Ancak İsveç'te ortaya bambaşka anlar çıktı.

Güneş tutulması bugünün en önemli konuları arasında yer aldı. Tutulma, başta ülkemiz olmak üzere dünyanın birçok noktasından çıplak gözle seyredilebildi. Tutulmanın ülkelerdeki farklı açıları da ortaya inanılmaz manzaralar çıkardı.

İSVEÇ'TE HARİKA GÖRÜNTÜ

Güneş tutulmasının izlendiği yerlerden biri de İsveç oldu. Parçalı güneş tutulmasının İsveç'te çok nadir bir görüntüsü kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan bu görüntüler kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

YABANCI TURİSTLER, KAPADOKYA'DA İZLEDİ

Güneş tutulmasının izlendiği ülkemizde de harika görüntüler oluştu. Güneş'in yaklaşık yüzde 50'sinin Ay tarafından örtüldüğü ve yaklaşık 3 saat süren tutulma, Türkiye'de saat 12.36 ile 15.01 arasında izlendi. Kapadokya bölgesinde de yerli ve yabancı turistler parçalı güneş tutulmasını izlemeye çalıştı.

4 yaşındaki Arya Ceylan, sopalara tutturulan fotoğraf makinesi filminden güneş tutulmasını izledi. Yine bazı vatandaşlar da fotoğraf makinesi filminden güneş tutulmasını gördü.

İşte İsveç'teki o görüntü: