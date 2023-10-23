İsrail, Gazze'ye yönelik hava saldırılarına sivilleri hiçe sayarak devam ederken, yangın yerine dönen bölgede kaydedilen bir görüntü izleyenlerin kanını dondurdu. Sivil yerleşim yerlerinin bombalandığı Gazze'de hayatta kalmak ve sivilleri kurtarmak için koşan bir görevlinin kaydettiği video yürekleri parçalarken, görüntülerde bombadan korkmuş bir kıza yardım edildiği anlar da yer alıyor.

Görüntü bombaların yağdığı Gazze'den! Kurtarma görevlisi canını kurtarmak için dakikalarca böyle koştu

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, 17 gündür Gazze'ye bomba üstüne bomba yağdırıyor. Sivilleri hiçe sayarak saldırılarına devam eden İsrail'e savaş uçakları Gazze'deki Şifa ve Kudüs Hastanesi'nin çevresi başta olmak üzere 320 ayrı noktaya saldırı düzenledi.

BOMBALARDAN KAÇARKEN O ANLARI TELEFONUYLA KAYDETTİ

Savaş uçaklarının bombalamaları esnasında bir kurtarma görevlisi de oradaydı. Bombalardan kaçarken o anları telefonuyla kaydetti. Seslerden korkan küçük bir kızın çığlıkları bomba sesleriyle karıştı. İsrail'in sivil katliamı AlJazeera tarafından bir kez daha gözler önüne serildi.

BİR GÜNDE 400'DEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'ye yönelik yürütülen saldırıların 16'ncı gününde, İsrail savaş uçakları ve topçu atışlarıyla eşzamanlı kentin çeşitli bölgelerindeki yerleşim yerlerine düzenlenen bombardımanlarda, en az 25 katliam gerçekleştirdi. Kentin birçok bölgesine, havadan ve karadan yürütülen saldırılar sonucu bir günde 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

EV HALKINDAN 6 KİŞİ ÖLDÜ, 11 KİŞİ YARALANDI

Tıp kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, İsrail saldırıları sonucu pazar günü, Han Yunus Mülteci Kampı'nda 44, Rafah'ta 57, kentin orta kesiminde 168, Gazze kent merkezinde 66, kuzey bölgesinde 44 Filistin vatandaşı yaşamını yitirdi. Mısır sınırı yakınındaki Rafah kentinde bir eve düzenlenen saldırıda, ev halkından 6 kişi ölürken, 11 kişi de çeşitli şekillerde yaralandı. Karara Mahallesi'nde hedef alınan Ebu Hubeys ailesinin evinde 5 kişi öldü.

"BAZI MAHALLELER HARİTADAN TAMAMEN SİLİNDİ"

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Miğraka bölgesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısı sonucu 4 kişi öldü 6 kişi yaralandı. Cibalya Mülteci Kampı'ndaki iki eve ve bölgedeki el-Albani Mescidi'ne düzenlenen birçok hava saldırısı sonucu 20'den fazla kişi hayatını kaybetti. WAFA'nın Sağlık Bakanlığı'ndan aktardığı bilgiye göre, işgal güçleri, Gazze Şeridi'ndeki bazı mahalleleri haritadan tamamen sildi; enkaz haline getirdiği bölgelerde, "bazı ailelerin tüm fertlerine yaşamıyor kaydı düşülmesine" neden oldu.