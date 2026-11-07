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İran Ordusu, Keşm Adası üzerinde ABD'ye ait MQ-9 İHA'yı düşürdüğünü duyurdu

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İran Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası üzerinde ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada İHA'nın entegre hava savunma ağındaki gelişmiş sistemlerle imha edildiği belirtildi.

İran Ordusu, ülkenin güneyindeki Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası üzerinde ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü duyurdu.

İran Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın, entegre hava savunma ağı bünyesinde faaliyet gösteren "gelişmiş sistemler" tarafından hedef alınarak imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hava aracının "işgalci Amerikan düşmanına" ait olduğu vurgulandı.

İran'ın en büyük adası olan Keşm, Basra Körfezi'ni Umman Körfezi'ne bağlayan stratejik Hürmüz Boğazı'nın kuzey girişine yakın bir konumda bulunuyor.

Kaynak: AA
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