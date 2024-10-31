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Görme Engelli yaşlı çift, oğullarının öldüğünü dört gün sonra fark etti

Görme Engelli yaşlı çift, oğullarının öldüğünü dört gün sonra fark etti
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Hindistan'da yaşayan görme engelli ve yürüme zorluğu çeken 60 yaşındaki Kaluva Ramana ve 65 yaşındaki Shantikumara Kumari, 30 yaşındaki oğulları Pramod'un ölümünü dört gün boyunca fark edemedi. Evden gelen kötü koku üzerine komşuların polisi araması sonucu olay ortaya çıktı. Polis, çifti oğullarının çürümeye başlamış cesediyle birlikte buldu. Pramod'un alkol bağımlısı olduğu ve eşinin iki kızlarını alarak evi terk ettiği belirtildi.

Hindistan'da yaşayan görme engelli ve yürüme zorluğu çeken yaşlı bir çift, 30 yaşındaki oğullarının öldüğünü dört gün boyunca fark edemedi.

60 yaşındaki Kaluva Ramana ve 65 yaşındaki Shantikumara Kumari, oğulları Pramod'un ölümünden sonra kendisinden yemek ve su istemiş ancak cevap alamamış. Çiftin yürüyememesi ve seslerinin zayıf olması nedeniyle komşularından da yardım isteyemedikleri belirtildi.

Economic Times'ın haberine göre, evden gelen kötü koku üzerine komşuların polisi araması sonucu olay ortaya çıktı. Polis, yarı bilinçsiz halde ve ağızlarından köpükler gelen çifti, oğullarının çürümeye başlamış cesediyle birlikte buldu ve hemen yemek ve su verdi.

Times of India'nın haberine göre polis, Pramod'un anne babasına yemek verdikten sonra uykusunda öldüğünü tahmin ediyor. Polis memuru Surya Nayak, "Seslerinin zayıf olması nedeniyle komşular yardım çağrılarını duymamış olabilir. Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak" dedi.

Hindustan Times'a göre, alkol bağımlısı olduğu belirtilen Pramod'un eşinin, iki kızlarını alarak evi terk ettiği öğrenildi. Pramod'un cesedi, ölüm tarihi ve nedeninin belirlenmesi için hastaneye gönderildi.

Polis, çiftin şu anda şehrin başka bir bölgesinde yaşayan büyük oğulları Pradeep'in yanında kaldığını ve gerekli desteği aldıklarını açıkladı.

Görme Engelli yaşlı çift, oğullarının öldüğünü dört gün sonra fark etti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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