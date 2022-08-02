Göğüs küçültme ve kalça estetiği yaptıran genç kadın, 'et yiyen enfeksiyon' kapıp öldü

Silvia Idalia Serrano adlı kadın, İspanya'nın başkenti Madrid'de bir güzellik merkezine giderek, göğüs küçültme ameliyatı yaptırmak istedi. Fakat güzellik kliniği, 3'lü operasyonun daha uyguna geldiğini ve Serrano'nun 3'lü estetik yaptırması gerektiğini söyledi. Genç kadın da bu teklifi kabul etti.

29 NİSAN'DA AMELİYAT MASASINA YATTI

Serrano güzellik kliniği tarafından kendisine verilen tarih olan 29 Nisan'da ameliyat masasına yattı ve 3'lü operasyon geçirdi. Operasyon kapsamında göğüslerini küçülttü, ayrıca karın bölgesindeki yağları aldırarak, kalçasını da dolgunlaştırdı.

ŞİKAYETLERE RAĞMEN TABURCU EDİLDİ

Fakat asıl olaylar zinciri, ameliyattan hemen sonra başladı. Çünkü Serrano baş ağrısı, kusma ve mide bulantısı şikayetlerine rağmen taburcu edildi. Estetik ameliyatından sonra bir türlü düzelmeyen genç kadın, tedavi için hastaneye başvurdu ancak hastanede de iyileşemeyince 31 Temmuz'da hayatını kaybetti.

'ET YİYEN ENFEKSİYONA' YAKALANMIŞ

Akrabalarının doktorlardan aldığı bilgiye göre genç kadının 'et yiyen enfeksiyona' yakalandığı ve bu nedenle hayatını kaybettiği ifade edildi.