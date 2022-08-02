Göğüs küçültme ve kalça estetiği yaptıran genç kadın, 'et yiyen enfeksiyon' kapıp öldü
İspanya'da yaşayan 34 yaşındaki Silvia Idalia Serrano adlı kadın, sadece göğüs estetiği yaptırmak için güzellik merkezine gitti. Fakat iddialara göre güzellik merkezi, kadına 3'lü estetik önerdi. Daha uygun fiyata göğüs, karın ve kalça estetiği yaptıran genç kadın, iddiaya göre ameliyat sırasında kaptığı 'et yiyen enfeksiyon' nedeniyle hayatını kaybetti.
Silvia Idalia Serrano adlı kadın, İspanya'nın başkenti Madrid'de bir güzellik merkezine giderek, göğüs küçültme ameliyatı yaptırmak istedi. Fakat güzellik kliniği, 3'lü operasyonun daha uyguna geldiğini ve Serrano'nun 3'lü estetik yaptırması gerektiğini söyledi. Genç kadın da bu teklifi kabul etti.
Serrano güzellik kliniği tarafından kendisine verilen tarih olan 29 Nisan'da ameliyat masasına yattı ve 3'lü operasyon geçirdi. Operasyon kapsamında göğüslerini küçülttü, ayrıca karın bölgesindeki yağları aldırarak, kalçasını da dolgunlaştırdı.
Fakat asıl olaylar zinciri, ameliyattan hemen sonra başladı. Çünkü Serrano baş ağrısı, kusma ve mide bulantısı şikayetlerine rağmen taburcu edildi. Estetik ameliyatından sonra bir türlü düzelmeyen genç kadın, tedavi için hastaneye başvurdu ancak hastanede de iyileşemeyince 31 Temmuz'da hayatını kaybetti.
Akrabalarının doktorlardan aldığı bilgiye göre genç kadının 'et yiyen enfeksiyona' yakalandığı ve bu nedenle hayatını kaybettiği ifade edildi.