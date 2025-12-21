Haberler

Güney Kıbrıs lideri ''Kanlı Noel'' katliamını "Kahramanlık" ilan etti

Güncelleme:
62 yıl önce Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından gerçekleştirilen "Kanlı Noel" katliamlarını anmak amacıyla düzenlenen törene katılan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs Türklerine yönelik katliamları "kahramanlık" olarak nitelendirdi.

  • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, 21 Aralık 1963'te EOKA tarafından gerçekleştirilen 'Kanlı Noel' katliamını 'kahramanlık' olarak nitelendirdi.
  • Hristodulidis, EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik silahlı faaliyetlerini 'mücadele', 'fedakarlık' ve 'kahramanlık' olarak tanımladı.
  • 21 Aralık 1963'te EOKA militanları, Lefkoşa'da onlarca Kıbrıs Türkünü öldürerek 'Kanlı Noel' katliamını başlattı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, 62 yıl önce Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından gerçekleştirilen "Kanlı Noel" katliamını "kahramanlık" olarak nitelendirdi.

TERÖRÜ "KAHRAMANLIK" DİYEREK ÖVDÜ

GKRY'nin resmi internet sitesindeki açıklamaya göre, Hristodulidis, "Kanlı Noel" katliamlarını anmak amacıyla Lefkoşa'daki Agios Kassianos Kilisesi'nde düzenlenen törene katıldı. Hristodulidis, törende yaptığı konuşmada, terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıs Türklerine yönelik katliamların başlatıldığı 21 Aralık 1963'ün, "Kıbrıs'ın modern tarihinde bir dönüm noktası" olduğunu savundu. EOKA mensupları ile Rum polislerinin yürüttüğü silahlı faaliyetleri "mücadele", "fedakarlık" ve "kahramanlık" olarak tanımlayan Hristodulidis, o dönemde hayatını kaybeden Rumları andı.

GKRY lideri Hristodulidis, 'Kanlı Noel' katliamını 'kahramanlık' olarak nitelendirdiGKRY lideri Nikos Hristodulidis

Kıbrıs meselesine de değinen Hristodulidis, adadaki mevcut durumu "kabul edilemez ve sürdürülemez" olarak nitelendirerek, Avrupa Birliği ilkeleri çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlatılması yönünde çaba gösterdiklerini öne sürdü.

"KANLI NOEL" KATLİAMI

Kıbrıs'ta, terör örgütü EOKA militanlarınca 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın 62. yılı.

GKRY lideri Hristodulidis, 'Kanlı Noel' katliamını 'kahramanlık' olarak nitelendirdi

İki toplumun ortaklığında kurulan "Kıbrıs Cumhuriyeti"nden Türkleri şiddet yoluyla tasfiye etmeyi hedefleyen Akritas Planı'nı uygulamaya koyan EOKA'cı Rum çeteleri, 20 Aralık 1963'ü 21 Aralık'a bağlayan gece, Lefkoşa'da saldırıya geçerek onlarca Kıbrıs Türkü'nü şehit etti.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
