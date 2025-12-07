Haberler

Girit açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı: 18 ölü

Girit açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı: 18 ölü
Girit Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir lastik botun batması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Girit Adası açıklarında göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yunan basınındaki haberlere göre; Girit'in yaklaşık 26 deniz mili güneyinde göçmenleri taşıyan bir lastik bot battı. Bölgeden geçen ve Türk bayraklı olduğu belirtilen bir ticari gemi, yarı batık durumdaki lastik botu fark ederek durumu Yunan Sahil Güvenliği'ne bildirdi.

CENAZELER OTOPSİ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI

Sahil güvenlik ekipleri, bottaki 2 kişiyi kurtardı, 18 kişinin ise cansız bedenine ulaştı. Kurtarılan göçmenler kayıt ve sağlık kontrolleri için Girit'in Ierapetra kentine götürüldü. Yaşamını yitiren göçmenlerin cenazeleri ise otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
