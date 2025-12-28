Orgeneral Bayraktaroğlu, Libya'da düzenlenen törene katıldı

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyet için Libya'da düzenlenen törene katıldı. Bayraktaroğlu, törenin ardından Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir araya geldi.

Libya Başkanlık Konseyi'nden yapılan açıklamada, Muhammed Yunus el-Menfi'nin Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç'i başkent Trablus'taki Başkanlık Konseyi binasında kabul ettiği bildirildi. Görüşmede Bayraktaroğlu'nun, Libya askeri heyetinin jetinin Ankara'da düştüğü trajik olaydan duyduğu derin üzüntüyü ifade ettiği kaydedildi. Açıklamada, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nu kabul ettiği belirtildi. Görüşmede Bayraktaroğlu'nun, Libya'nın büyük kaybı nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu ilettiği, Türkiye hükümetinin ve halkının Libya'ya taziyelerini sunduğu aktarıldı. Bayraktaroğlu'nun hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad'ın Libya askeri kurumlarının gelişimine verdiği desteği ve iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesinde oynadığı rolü Türkiye'nin takdir ettiğini teyit ettiği de vurgulandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, elim bir uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyet için Libya'da düzenlenen törene katıldı. Orgeneral Bayraktaroğlu, törenin ardından Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi, Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Savunma Bakan Vekili Tümgeneral Abdusselam Zubi ile görüşme gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.