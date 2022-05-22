Genç kadının itirafı akıllara durgunluk verdi: Kocam hem beni hem de arkadaşımı hamile bırakmak için cinsel ilişkiye giriyor - Haberler

Genç kadının itirafı akıllara durgunluk verdi: Kocam hem beni hem de arkadaşımı hamile bırakmak için cinsel ilişkiye giriyor
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13 yıldan bu yana birlikte olan Amerikalı Jess ve Stephen Demarco çifti, çok eşliliğe inandıkları için Jess'in arkadaşını da evlerine aldı. Birlikte yaşamaya başlayan 3'lüden Amerikalı Jess'in itirafı ise akıllara durgunluk verdi. Jess, kocasının arkadaşını hamile bırakmak için ilişkiye girdiğini söyleyerek tepkilerin odağı haline geldi.
Abd'nin Florida eyaletinde ikamet eden ve 13 yıldan bu yana ilişkileri olan Amerikalı Jess ve Stephen Demarco çifti çok eşli şekilde yaşamaya karar verdikten sonra Jess'in arkadaşını da evlerine aldılar.
Bu gelişmenin ardından üçü de aynı evde yaşamaya başladı. Hayatları hakkında zaman zaman paylaşımda bulunan Jess'in son itirafları ise akıllara durgunluk verdi.
Kız arkadaşıyla kocasını kıskanmadığını belirten Jess, "Onları bir arada görmek benim için sorun değil. Hatta kocamın kız arkadaşını hamile bırakmasını istiyorum. Çocuklarının olması güzel olur" dedi.
Kendisinin de kocasından çocuk doğurmak istediğini aktaran Jess, "İnsanlar bizi olduğumuz gibi kabul etmeli. Arkadaşım ve benim çocuğumun kardeş olması güzel bir şey. Okulda kardeş olduklarını söylemeleri hoş olurdu" ifadelerini kullandı.
Jess'in açık sözle dile getirdiği bu itiraflar, bazı kesimlerin tepkisine neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, hem mahremini açtığı hem de toplum kurallarına aykırı davrandığı için genç kadını kınadı.