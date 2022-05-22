Genç kadının itirafı akıllara durgunluk verdi: Kocam hem beni hem de arkadaşımı hamile bırakmak için cinsel ilişkiye giriyor - Haberler

Abd'nin Florida eyaletinde ikamet eden ve 13 yıldan bu yana ilişkileri olan Amerikalı Jess ve Stephen Demarco çifti çok eşli şekilde yaşamaya karar verdikten sonra Jess'in arkadaşını da evlerine aldılar.

ÜÇÜ BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLADI

Bu gelişmenin ardından üçü de aynı evde yaşamaya başladı. Hayatları hakkında zaman zaman paylaşımda bulunan Jess'in son itirafları ise akıllara durgunluk verdi.

"HAMİLE BIRAKMASINI İSTİYORUM"

Kız arkadaşıyla kocasını kıskanmadığını belirten Jess, "Onları bir arada görmek benim için sorun değil. Hatta kocamın kız arkadaşını hamile bırakmasını istiyorum. Çocuklarının olması güzel olur" dedi.

"KARDEŞ OLMALARI İYİ BİR ŞEY"

Kendisinin de kocasından çocuk doğurmak istediğini aktaran Jess, "İnsanlar bizi olduğumuz gibi kabul etmeli. Arkadaşım ve benim çocuğumun kardeş olması güzel bir şey. Okulda kardeş olduklarını söylemeleri hoş olurdu" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Jess'in açık sözle dile getirdiği bu itiraflar, bazı kesimlerin tepkisine neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, hem mahremini açtığı hem de toplum kurallarına aykırı davrandığı için genç kadını kınadı.

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