Tüm dünyada haber oldular! Gelin ve damadın vurdumduymazlığı düğünü gölgede bıraktı

Filipinler'de bir düğün salonunda yangın çıktı. Düğüne alevlere rağmen dans etmeye devam eden gelin ve damadın soğukkanlılığı damga vurdu. Görevliler bir süre sonra alevleri söndürürken gelin, eşi ile 3 gün boyunca dans eğitimi aldığını ve bu nedenle danslarını yarıda kesmek istemediklerini söyledi.

Filipinlerin Aklan şehrinde Sam Alomia ve John çiftinin düğün töreninin yapıldığı salonda yangın çıktı. O anlarda dans eden gelin ve damadın rahat tavırları ise dikkat çekti.

İLK DANSLARINI YANGIN BİLE BÖLEMEDİ

Görevliler ve misafirler yangını söndürmek için uğraşırken taze çift, hiçbir şey yokmuş gibi soğukkanlı bir şekilde dans etmeye devam etti. Yangının, dans pistinin yakınında bulunan meşaleden dolayı çıktığı öğrenilirken görevliler alev alan ağacı dışarıda söndürmeyi başardı.

3 GÜN DANS EĞİTİMİ ALMIŞLAR

Yangın sırasında kocası ile dans etmeye devam eden gelin, eşi ile üç gün boyunca dans eğitimi aldıklarını ve bu nedenle danslarını yarıda kesmek istemediklerini söyledi. Damat da eşi ile yaptığı dansı; ne ateşin, ne rüzgarın, ne de yağmurun bozmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İşte düğünden kareler;