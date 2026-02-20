Haberler

Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın
Güncelleme:
Afganistan'da düğünde genç erkeğe para karşılığı 'bacha bazi' dansı yaptırıldığı görüntüler tartışma yarattı. Resmi olarak yasaklanmış olmasına rağmen Afganistan'da gizlice sürdürülen "bacha bazi" uygulaması, Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarında ağır şekilde eleştiriliyor.

Afganistan'da yayılan bir video, bir düğün sahnesinde genç bir erkeğin para karşılığında dans ettiğini gösterdi. Söz konusu eylem, ülkede "bacha bazi" olarak bilinen ve özellikle genç erkeklerin kadın kıyafetleri giydirilerek dans ettirilmesini ve çoğu zaman istismara uğramasını içeren tartışmalı gelenekle ilişkilendirildi.

CİDDİ İNSAN HAKLARI İHLALİ

Bu gelenek, çocukların eğlence ve eğlendirici gösteriler için kullanılması ile beraber ciddi insan hakları ihlalleri kapsamında değerlendiriliyor.

RESMİ OLARAK YASAKLANDI

Resmi olarak yasaklanmış olmasına rağmen Afganistan'da ve özellikle kırsal bölgelerde gizlice sürdüğü belirtilen "bacha bazi" uygulaması, Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarında ağır şekilde eleştiriliyor. İnsan hakları savunucuları, gençlerin bu tür etkinliklerde hem fiziksel hem de psikolojik olarak zarar gördüğüne dikkat çekiyor.

"YASALAR UYGULANMIYOR"

Görüntülerin yayıldığı sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı, uygulamanın sürdüğünü ve sosyal normlar ile yasaların yeterince uygulanmadığını savundu. Yerel ve uluslararası kamudan gelen tepkiler, Afgan yetkililerin çocuk koruma yasalarını etkin biçimde uygulaması çağrısını güçlendiriyor.

500

