İsrail, onayı olmadan Gazze'ye internet sağlanmaması konusunda Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk ile prensipte anlaştığını duyurdu. İsrail'e giden Musk, Netanyahu ile görüştü. Yaşananlar sonrası akıllara Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerdeki "Gazze'de bir çocuğu öldürürseniz, birkaç Hamas üyesi daha yaratmış olursunuz." sözleri geldi. Musk, İsrail'in katliamlarına sessiz kalmamış ve "Soykırım yaparak bir yere varamazsınız." diyerek Tel Aviv yönetimine tepki göstermişti.

Geçen ay 'Soykırım yaparak bir yere varamazsınız' diyen Elon Musk, bugün Netanyahu ile anlaşmaya vardı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı katliamlara sessiz kalmayan Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, bu kez İsrail'e gitti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile poz veren Musk, Tel Aviv yönetiminin onayı olmadan Gazze'ye internet sağlanmaması konusunda İsraille anlaşmaya vardı. Öte yandan Musk, geçtiğimiz günlerde İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstererek "Gazze'de bir çocuğu öldürürseniz, birkaç Hamas üyesi daha yaratmış olursunuz." demişti.

İSRAİL'İN ONAYI OLMADAN GAZZE'YE İNTERNET VERMEYECEK

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi bu sabah yaptığı açıklamada, Musk'ın sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurdu.

İSRAİLLİ ASKERLERLE POZ VERDİ

ABD'li milyarder Elon Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesini gezerek İsrailli askerlerle poz verdi.

AKILLARA O SÖZLERİ GELDİ

Elon Musk geçtiğimiz günlerde bir röportajda, Gazze'yi kan gölüne çevirerek binlerce Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail ve en büyük destekçisi ABD'ye önemli uyarılarda bulunmuş ve "Soykırım yaparak bir yere varamazsınız. Öldürdüğünüz her Hamas üyesine karşılık kaç tane Hamaslı yarattınız? Gazze'de bir çocuğu öldürürseniz en azından birkaç Hamas üyesi daha yaratmış olursunuz." ifadelerini kullanmıştı.