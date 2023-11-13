Gebze'de Tarihi Eser Operasyonu: 144 Sikke ve 1 Yüzük Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan operasyonda, üzerlerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 144 sikke ile 1 yüzük ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde üzerlerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 144 sikke ile 1 yüzük ele geçirilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesinde şüphelendikleri 2 kişiyi durdurup, üst araması yaptı. Şüphelilerin üzerinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 144 sikke ile 1 yüzük bulundu. Sikkeler ve yüzüğe el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.