Sağlık Bakanlığı tarafından Gazze'ye 500 ton tıbbi yardım malzemesi götürecek olan gemi, Mısır'ın El Ariş Limanına doğru yola çıktı. İsrail'in saldırısı altındaki Gazze için; sahra hastaneleri, ambulanslar, ilaç ve tıbbi malzemeler olmak üzere yaklaşık 500 ton yardım ekipmanını taşıyacak gemi, İzmir Alsancak Limanından yola çıktı.

Gazze'ye yardım gemisi İzmir'den yola çıktı

İZMİR - Sağlık Bakanlığı tarafından Gazze'ye 500 ton tıbbi yardım malzemesi götürecek olan gemi, Mısır'ın El Ariş Limanına doğru yola çıktı.

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze için; sahra hastaneleri, ambulanslar, ilaç ve tıbbi malzemeler olmak üzere yaklaşık 500 ton yardım ekipmanını taşıyacak gemi, İzmir Alsancak Limanından yola çıktı. Mısır'ın El Ariş Limanına ulaşacak geminin içerisinde, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton yardım ekipmanı bulunuyor. Sağlık Bakanlığı'nın Gazze'ye yardım için hazırladığı içinde; ameliyathaneler ile yoğun bakım üniteleri olan, her türlü iklim şartlarına dayanıklı, tam donanımlı ve konstrüksiyonlu sahra hastaneleri ile tam donanımlı şişirilebilir tip sahra hastaneleri bulunan, 20 tam donanımlı ambulans ile UMKE araçlarının ve sağlık tesislerine yönelik enerji desteği için jeneratörlerin de bulunduğu gemi, sabah saatlerinde demir alarak yola çıktı.