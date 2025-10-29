Haberler

Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Güncelleme:
İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 24'ü çocuk olmak üzere 63 Filistinli hayatını kaybetti. Gerilimin, Hamas güçlerinin Han Yunus'ta İsrailli asker Amiram Cooper'ın kalıntılarını çıkardığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yeniden tırmandığı belirtiliyor.

  • İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi ve Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre 63 kişi, 24'ü çocuk, hayatını kaybetti.
  • Hamas güçleri İsrailli asker Amiram Cooper'ın kalıntılarını çıkardı.
  • ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in saldırılarını bir İsrail askerinin öldürülmesine yanıt olarak doğruladı.

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne yeni hava saldırıları düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saldırılarda 24'ü çocuk, 63 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı hastanelerde tedavi altına alındı.

ATEŞKES SONRASI YENİ GERİLİM

İsrail ve Hamas arasında kısa süre önce varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bölgede arama-kurtarma çalışmaları yürütülüyordu. Gazze'deki bazı bölgelerde enkaz altında kalan İsrailli esirlerin cesetlerini bulmak için yürütülen çalışmalara Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da eşlik ediyordu.

İSRAİLLİ ASKERİN CANSIZ BEDENİNİ ÇIKARDILAR

Gerilimi tırmandıran gelişmenin, Han Yunus'un kuzeyinde çekilen bir görüntüyle başladığı belirtiliyor. Söz konusu görüntülerde, Hamas güçlerinin İsrailli asker Amiram Cooper'ın kalıntılarını çıkardığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ SONRASI TALİMATI VERDİ

Bu görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun orduya "karşılık verin" talimatı verdiği iddia edildi. Bölgede saldırıların sürdüğü bildirilirken, uluslararası kuruluşlar tarafları ateşkese dönmeye ve sivillerin korunmasına çağırıyor.

TRUMP DA DOĞRULADI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıların hatırlatılması üzerine, "Bir İsrail askeri öldürüldü, bu yüzden yanıt vermeleri gerekiyordu" dedi. "Bu durum ateşkesi tehlikeye atıyor mu" sorusuna da yanıt veren Trump, "Hayır, hiçbir şey (ateşkesi) tehlikeye atmayacak. Hamas Orta Doğu'da barışın çok küçük bir parçası. İyi olurlarsa mutlu olacaklar. İyi olmazlarsa da yok edilecekler" ifadelerini kullandı.

