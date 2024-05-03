Filistin'e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü zulme tepki gösteren üslü isimlerin başında gelen dünyaca ünlü Bella Hadidmodel, ölüm tehditleri almış ve iş birlikleri de iptal edilmişti. Bu gelişme sonrası, ünlü model radikal bir karara imza atarak kariyerini noktalama kararı aldı.

NETANYAHU İÇİN "HİTLER" BENZETMESİ YAPMIŞTI

Filistin asıllı olan Hadid, daha önce yaptığı bir açıklamada "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum ve Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler" ifadelerini kullanmıştı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDI

Filistin'e destek verdiği için ölüm tehditleri aldığını belirten Hadid, "Her gün ölüm tehditleri alıyorum. Telefon numaram sızdırılmış ve ailem tehlikede. Artık sessiz kalmayacağım" diyerek bir kez daha Filistin'in yanında olduğu mesajını vermişti. Ünlü modele yapılanlar bununla da bitmedi.

ANLAŞMALARI İPTAL EDİLDİ

Dior, yeni kampanyasında Filistin asıllı Bella Hadid'den vazgeçerek İsrailli model May Tager ile anlaştı. Filistin'e verdiği destek nedeniyle iş birlikleri iptal edilen ünlü model, geleceğiyle ilgili karar verdi.

MODELLİĞİ BIRAKTI

Hadid, modelliği bırakarak sevgilisi Adan Banuelos'la Teksas'ta yeni bir hayata başladı. Daha sakin bir hayata adım attığını belirten ünlü isim, "10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim" dedi.