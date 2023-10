Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında 400 Filistinli aile yok edildi

Gazze Şeridi'nde Hamas'a bağlı hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bölgeye düzenlediği saldırılarda "400 Filistinli ailenin yok edildiğini" duyurdu.

Hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maruf, " İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi sakinleri üzerine düzenlediği hava saldırılarında 2 bin 163 ferdin bulunduğu 400 aile yok edildi." dedi.

İsrail'in dün akşam saatlerinde düzenlediği, yüzlerce can kaybı ve yaralanmaya neden olan "El-Ehli Baptist Hastanesi katliamının" sorumluluğundan kaçındığını ifade eden Maruf, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesini tehdit ettiğini yalanlayamayacağını kaydetti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.