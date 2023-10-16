Mısırlı yetkilinin duyurduğu ateşkes kararına, İsrail'den jet yalanlama: Söz konusu değil
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Reuters'ın haberine göre ABD, İsrail ve Mısır'ın; Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde Gazze'nin güneyinde yerel saatle sabah 9'da başlayacak bir ateşkes üzerinde anlaştığı iddia edildi. Mısırlı bir yetkilinin duyurduğu ateşkes iddiasına göre sınır kapısı insani yardımlar ve yabancıların tahliyesi için bir kaç saatliğine açılacaktı ancak İsrail'den yalanlama gecikmedi. Başbakan Binyamin Netanyahu, ateşkes ve insani yardımın söz konusu olmadığını duyurdu.
Mısırlı bir yetkili, ABD, İsrail ve Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde güney Gazze'de ateşkesin başlaması konusunda anlaştığını öne sürdü.
Yetkili, ateşkesin birkaç saat süreceğini ancak kesin süre konusunda netlik olmadığını ifade etti. İsrail ordusu ve İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nden herhangi bir yorum yapılmadı.
Reuters'ın haberine göre Gazze'nin güneyinde yerel saatle sabah 9'da başlayacak olan ateşkesle ilgili açıklama ise Hamas'tan geldi. Yetkililer, "Ateşkeste anlaşıldığına dair bir bilgi yok" ifadelerini kullandı.
Ateşkes haberinin servis edilmesinden yarım saat sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıklama yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda Gazze'de yabancıların çıkarılması karşılığında ateşkes ve insani yardım söz konusu değil" denildi.
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bölgedeki temaslarının ardından İsrail'e geri dönerken, Fransa Dışişleri Bakanı Lübnan'ın çatışmalara müdahil olmasını engellemek için Lübnan'a gitti.
Ürdün Kralı Abdullah bugün Almanya Cumhurbaşkanı ile Berlin'de görüşecek. Japonya ise çatışmanın çözümüne aracılık etmek üzere Orta Doğu'ya özel bir elçi gönderme kararı aldı.