Abluka altındaki Gazze'den İsrail'e 150'den fazla roket atıldı
Dünya Haberleri
Hamas'ın, İsrail'e yönelik Aksa Tufanı Operasyonu'nu başlatması sonrası İsrail ordusu misilleme saldırılarına başlayarak Gazze Şeridi'ne hava harekatları düzenledi. Abluka altındaki Gazze tarafından da, İsrail'in başta başkent Tel Aviv şehri olmak üzere çok sayıdaki kentine yönelik roket saldırıları başladı. Roket saldırıları nedeniyle Tel Aviv'de saldırı sirenleri çaldı.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne 150'den fazla roket atılırken, Gazze Şeridi çevresindeki kentler ve Tel Aviv'de saldırı sirenleri çaldı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde çok katlı bir binanın vurulması üzerine Tel Aviv yönüne 150 roket atıldığını duyurdu.
Fırlatılan roketlerin ardından Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail kentleri ve yerleşim yerleriyle başkent Tel Aviv'de saldırı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin Gazze'den fırlatılan roketleri havada imha etmesi sonucu Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.