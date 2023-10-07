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Abluka altındaki Gazze'den İsrail'e 150'den fazla roket atıldı

Hamas'ın, İsrail'e yönelik Aksa Tufanı Operasyonu'nu başlatması sonrası İsrail ordusu misilleme saldırılarına başlayarak Gazze Şeridi'ne hava harekatları düzenledi. Abluka altındaki Gazze tarafından da, İsrail'in başta başkent Tel Aviv şehri olmak üzere çok sayıdaki kentine yönelik roket saldırıları başladı. Roket saldırıları nedeniyle Tel Aviv'de saldırı sirenleri çaldı.