Üye Girişi
Haberler

Gazze'deki Savaş Çocukların Eğitiminde 5 Yıl Geriye Düşmesine Neden Oluyor

Gazze'deki Savaş Çocukların Eğitiminde 5 Yıl Geriye Düşmesine Neden Oluyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı, Gazze'deki savaş nedeniyle çocukların eğitim durumunun 5 yıl geriye gittiğini ve bu durumun kayıp nesil yaratma riski taşıdığını açıkladı. Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, savaş 625 bin öğrencinin eğitimini ciddi şekilde etkiledi.

BİRLEŞMİŞ Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), Gazze'de süren savaş nedeniyle çocukların eğitiminin 5 yıl geriye gittiğini, bu durumun kayıp nesil yaratma riski oluşturduğunu belirtti.

UNRWA'dan paylaşılan, Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nce yapılan araştırmada, 7 Ekim'de başlayan savaş nedeniyle çocukların eğitiminin 5 yıl kadar geriye gideceği, bu durumun kalıcı travma yaşamış genç ve çocuklardan oluşan 'kayıp nesil' yaratma riski taşıdığı vurgulandı.

Araştırma kapsamında yayımlanan makalede, "Gazze'deki mevcut savaş, 625 bin öğrencinin tamamının eğitimini ciddi şekilde kesintiye uğratmış ve 22 bin 564 öğretmenin yaşamlarını ve geçim kaynaklarını etkilemiştir. Ekim 2023 ile Temmuz 2024 arasında Gazze'deki neredeyse tüm okul binaları İsrail askeri saldırılarının ardından ya tamamen ya da kısmen yıkılmıştır. Ağustos 2024 itibariyle OCHA'nın Sağlık Bakanlığı'ndan aldığı rakamlara göre bu saldırılarda 10 bin 627'si çocuk ve 411'i öğretmen olmak üzere 40 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiştir. Ayrıca, bu saldırılar 15 bin 394'ü öğrenci ve 2 bin 411'i öğretmen olmak üzere en az 94 bin Filistinlinin yaralanmasına neden olmuştur. Çok daha fazlasından ise haber alınamıyor. Temmuz 2024 itibariyle Gazze'de yaklaşık 1,9 milyon kişi yerinden edilmiş olup, bunların yaklaşık 1 milyonu okullar da dahil olmak üzere UNRWA tesislerine ve komşu bölgelere sığınmıştır. Yerinden edilenlerin yaklaşık yarısının çocuk olduğu tahmin edilmektedir. Pek çok çocuk ve ailesi, geçtiğimiz 10 ay boyunca defalarca yerlerinden edilmeye devam etmiştir" denildi.

'KAPSAMLI ÖĞRETİM METODOLOJİLERİ KULLANILMALI'

Cambridge Üniversitesi'nden paylaşılan makalede, son 5 yıl içinde çocukların deneyimlediği sınırlı öğrenme fırsatları ve travmalar nedeniyle yeni öğretim metodolojilerinin, en kısa sürede uygulanması gerektiğine dikkat çekildi.

Makalede, "Ayrıca, çoğu çocuğun son beş yıl içinde deneyimlediği son derece sınırlı öğrenme fırsatları ve yaşadıkları travma göz önüne alındığında, aynı sınıf içinde akademik yeterliliklerde önemli farklılıklar olması ve yaşadıkları travma göz önüne alındığında daha genel bir farklılaştırılmış eğitim yaklaşımına ihtiyaç duyulması beklenmektedir. Bu zorlukların etkili bir şekilde ele alınabilmesi için, öğretmen ve danışmanların temin edilip eğitilmesi ve okullarda okuma yazma ve aritmetik için hedefe yönelik destek programlarının uygulanması elzemdir. Gazze'deki çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bu yeni öğretim metodolojilerinin, kapsamlı desteğin sağlanması için mümkün olan en kısa sürede uygulanması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

'GELECEK NESİLLER İÇİN UMUTLARIN YOK OLMA RİSKİ'

Cambridge Üniversitesi, Gazzeli çocukların ihtiyacı olan eğitim için siyasi irade ve mali taahhüdün gerekliliğini vurgulayarak, "Bu eylem çağrısının hayata geçirilmesi için siyasi irade, mali taahhüt ve tüm uluslararası aktörlerin, paydaşların ve ortakların Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde kabul edildiği üzere eşit ve kaliteli eğitim hakkını sağlamak üzere somut adımlar atması gerekmektedir. Filistinlilerin eğitimine yönelik devam eden saldırılar bağlamında daha azı, bu bölgedeki gençlerin gelecek nesilleri için umutları yok etme riski taşımaktadır. Ortak geleceğimiz, şimdi acilen ne yapılacağına bağlıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Birleşmiş Milletler Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Filistin Eğitim Dünya Çocuk Gazze

Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

 Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Skandal düğüne inceleme

 ABD ve Fransa'nın ateşkes teklifini reddeden Netanyahu'dan 'Tam güçle savaş' talimatı

Netanyahu'dan gözüne kestirdiği ülke için "Küle çevirin" talimatı
Mansur Yavaş: İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa tüm CHP'li belediye başkanları görevini bırakacak

"Kulislerde konuşulan olursa tüm CHP'li belediye başkanları görevi bırakacak"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Münevver Karabulut cinayeti adli tıp raporu! Münevver Karabulut cinayeti nasıl işlendi? Garipoğlu ailesi kimdir? Cem Garipoğlu'nun babası ve annesi kim? Hayyam Garipoğlu kimdir? Garipoğlu ailesi hakkındaki detaylar... Cem Garipoğlu olayı nedir? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u neden öldürdü? Münevver Karabulut cinayeti ne zaman oldu? IMEI kayıt ücretine zam mı geliyor? IMEI kayıt ücretine ne kadar olacak? Cem Garipoğlu ne zaman ve neden öldü? Münevver Karabulut cinayeti nasıl ortaya çıktı? SON DAKİKA: Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılacak? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılacak? Münevver Karabulut cinayeti olayı nedir? Sana Değer Dora kimdir? Sana Değer programı konukları kim? Dora ve Ahmet Altınbaşak kimdir? Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 20. bölüm fragmanı izle!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });