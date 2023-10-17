Gazze'deki hastanenin vurulma anı ortaya çıktı

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir hastaneye düzenlediği saldırıda 500 kişi hayatını kaybederken, katliam anına ilişkin görüntü ortaya çıktı. Görüntüde İsrail savaş uçaklarının hastaneyi hedef aldığı, patlamanın ardından her tarafı alevlerin kapladığı anlar yer aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir hastaneyi vurduğu kanlı saldırı anına ilişkin görüntü ortaya çıktı.

HASTANE SALDIRISINDA 500 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sivilleri hedef alan İsrail, savaş suçlarına yenisini ekledi. İsrail ordusuna ait savaş uçakları El-Mamedani Hastanesi'ni hedef aldı. En az 500 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

SALDIRI ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Trajedinin ardından Filistin'de 3 günlük yas ilan edilirken, İsrail'in hastaneyi vurma anına ilişkin görüntü ortaya çıktı. Görüntüde İsrail savaş uçaklarının hastaneyi vurduğu, patlamadan sonra hastaneyi alevlerin kapladığı görüldü.

İsrail ordusunun Gazze'deki hastaneyi vurduğu anlara ilişkin görüntü ortaya çıktı.