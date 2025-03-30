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Gazze'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar

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Bayram sabahına umut ve barış dilekleriyle uyanan Gazze halkı, İsrail askerlerinin bombardımanıyla bir kez daha dehşeti yaşadı. Yapılan saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybederken, birçok kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de durmaksızın devam etti. Bayram sabahına umut ve barış dilekleriyle uyanan Gazze halkı, günün erken saatlerinde yeni bir bombardımanın dehşetiyle sarsıldı. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde, savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin barındığı çadır kamplarını hedef aldı.

Gazze'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Yoğun bombardımanda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybederken, birçok kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgedeki sağlık ekipleri ve gönüllüler, hayatta kalanları kurtarabilmek için seferber oldu. Yaralılar, bölgedeki en büyük sağlık merkezlerinden biri olan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne taşındı. Ancak hastane, kapasitesinin üzerinde bir yükle karşı karşıya kaldı.

Gazze'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar

ÇARESİZCE HASTANE ÖNLERİNDE BEKLİYORLAR

Hayatını kaybeden sivillerin cenazeleri hastanenin morguna kaldırılırken, yakınları sevdiklerinin kaybıyla derin bir yasa boğuldu. Çaresizlik içinde hastane önünde bekleyen Filistinli aileler, gözyaşları içinde kayıplarının yasını tuttu. Ramazan Bayramı'nın ilk günü, Gazze'de yine acı, korku ve yıkımla anılırken, saldırılar nedeniyle bölgede insani krizin daha da derinleştiği gözler önüne serildi.

Gazze'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar

SON 24 SAATTE 26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte hastanelere 1'i enkaz altından çıkarılmak üzere 26 ölü ve 70 yaralı getirildiği kaydedildi. İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 921 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 bin 54 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar

ÖLÜ SAYISI 50 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 277'ye, yaralıların sayısının da 114 bin 95'e yükseldiği kaydedildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıebru örs:

Ne diyeceğimi bilemiyorum, bunu izleyen Müslüman alemine yazıklar olsun

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Haber YorumlarıÖmer:

ÜMMETİN HALIFESİ, BAŞKOMUTAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN.

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Haber YorumlarıÖmer:

BOP PROJESİ TIKIR TIKIR ÇALIŞIYOR.

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Haber YorumlarıEmin Tas:

Allah yardımcınız olsun onlar gerçek müslüman bizim gibi süsluman değil İsrail in sonu geliyor bunuda az bir müslüman yapacak üçte biri kaçacak üçte biri gazı üçte biri galip gelecek az bir gurbun Rabbimiz bizi az olanlardan eylesin dünyanin sonuna az kaldı belki şaka gibi gelecek size Suriye de savaş kapıda melhame-i Kübra yaklaştı biz gorecez belki çok az kaldı

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Haber YorumlarıErdal_19:

israile bulaşmadan önce düşüncektiniz

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Benim anlamadığım bir şey Allah niye bir şey yapmıyor Yahudiler hep Üstün durumda bu savaş ortamında

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

adaletin hüküm sürmediği Atatürk gibi lideri olmayan atalarının gelecek nesli esaret altına alacak şekilde ülke topraklarını yabancılara sattığı toplumlara ne olur görüyorsunuz Atatürk olmasaydı osmanlının son yöneticisinin düşmanlara işgal edilmesine halkının düşmanlarca katliama zulüme tecavüze şehir ve kasabalarının yakılıp yıklmasına seyirci kaldığı bu topraklardada aynısı olacaktı keşke içimizdeki kuyruğu titretmiş yunan galip gelseydi diyen hainler ve taraftarları bu yüzden eziklik içinde

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Haber YorumlarıYusuf İbrahim:

Israil ile danışıklı dövüş yapıyorlar neden beddua etmek yerine tümüyle ticareti kesmiyorlar para herşey değildir öteki dünyaya para goturemezsiniz

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Haber Yorumlarıyusuf erdin:

Ortadoğu’nun eş başkanı kimdir makarnayı çok yemişsin devletin çarçur eden beleş makarna yiyen Allah bunu sorar İşallah

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Haber YorumlarıEmin Tas:

Hay senin beynini öpuyum

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