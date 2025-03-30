Gazze'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de durmaksızın devam etti. Bayram sabahına umut ve barış dilekleriyle uyanan Gazze halkı, günün erken saatlerinde yeni bir bombardımanın dehşetiyle sarsıldı. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde, savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin barındığı çadır kamplarını hedef aldı.

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Yoğun bombardımanda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybederken, birçok kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgedeki sağlık ekipleri ve gönüllüler, hayatta kalanları kurtarabilmek için seferber oldu. Yaralılar, bölgedeki en büyük sağlık merkezlerinden biri olan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne taşındı. Ancak hastane, kapasitesinin üzerinde bir yükle karşı karşıya kaldı.

ÇARESİZCE HASTANE ÖNLERİNDE BEKLİYORLAR

Hayatını kaybeden sivillerin cenazeleri hastanenin morguna kaldırılırken, yakınları sevdiklerinin kaybıyla derin bir yasa boğuldu. Çaresizlik içinde hastane önünde bekleyen Filistinli aileler, gözyaşları içinde kayıplarının yasını tuttu. Ramazan Bayramı'nın ilk günü, Gazze'de yine acı, korku ve yıkımla anılırken, saldırılar nedeniyle bölgede insani krizin daha da derinleştiği gözler önüne serildi.

SON 24 SAATTE 26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte hastanelere 1'i enkaz altından çıkarılmak üzere 26 ölü ve 70 yaralı getirildiği kaydedildi. İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 921 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 bin 54 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 50 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 277'ye, yaralıların sayısının da 114 bin 95'e yükseldiği kaydedildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.