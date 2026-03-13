Haberler

Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi

Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi Haber Videosunu İzle
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas bugün Gazze'de askeri geçit düzenledi. Bu Hamas tarafından, İsrail'in defalarca kez ihlal ettiği ateşkes sonrası düzenlenen ilk askeri geçit olma özelliği taşıyor.

  • Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail ile ateşkesin ardından ilk askeri geçidi düzenledi.
  • Geçitte Hamas'ın silahlı kanadına bağlı unsurlar askeri araçlar ve silahlarla yer aldı.
  • Hamas yetkilileri, İsrail'in ateşkes ihlallerinin sürmesi halinde 'sahada daha sert gelişmeler yaşanabileceği' uyarısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde Hamas tarafından askeri geçit düzenlendi. Geçidin, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından örgüt tarafından gerçekleştirilen ilk askeri geçit olduğu aktarıldı.

Yerel kaynaklara göre Gazze'de düzenlenen geçitte Hamas'ın silahlı kanadına bağlı unsurlar askeri araçlar ve silahlarla geçit yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çok sayıda silahlı militanın ve örgüte ait araçların kortej halinde ilerlediği görüldü.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Geçidin, İsrail ile Hamas arasında kırılgan şekilde devam eden ateşkes sürecinde gerçekleşmesi dikkat çekti. Taraflar son aylarda ateşkes ihlalleri konusunda sık sık birbirini suçluyor. Hamas, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal ettiğini savunurken İsrail ise bazı saldırıların Hamas'ın eylemlerine karşılık olarak gerçekleştirildiğini belirtiyor.

HAMAS'TAN SERT UYARI

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana bölgede gerginlik zaman zaman yeniden yükseliyor. İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarında sivillerin de hayatını kaybettiği bildirilirken, Hamas yetkilileri İsrail'in ihlallerinin sürmesi halinde "sahada daha sert gelişmeler yaşanabileceği" uyarısında bulunuyor.

Bölgedeki çatışmalar, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıların ardından başlayan savaşın ardından uzun süre devam etmiş, taraflar daha sonra uluslararası arabuluculukla ateşkes anlaşmasına varmıştı. Ancak taraflar arasındaki karşılıklı suçlamalar ve zaman zaman yaşanan saldırılar ateşkesin kırılganlığını koruduğunu gösteriyor

Kaynak: Haberler.com
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi

Üçüncü füze sonrası akıllara İran'a yaptığı son uyarı geldi
Kim Jong Un'dan Araplara hayati uyarı: Eğer bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...

Araplara hayati uyarı: Eğer uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti

İşte Benim Stilim yarışmacısı ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez

Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
İsim benzerliği taraftarı şoke etti! Tedesco'ya PFDK'dan ceza

Herkes ceza aldı sandı, gerçek çok başka çıktı
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi

İstiklal Marşı'nın dili tartışma yarattı: CHP ve MHP'den peş peşe tepki
ABD askerini zora sokan soru: İsrail için ölmeye hazır mısın?

Savaşta gerilim tırmanırken ABD askerini zora sokan soru
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi