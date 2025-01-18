Üye Girişi
Haberler
Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu

Ateşkesin ardından kritik karar! 5 ülke bir araya geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor

Erdoğan haberinin yer aldığı ilk gazete nüshası satılıyor
Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat, Silivri'ye nakledilecek

Tutuklanan Rıza Akpolat'ın gönderileceği cezaevi belli oldu
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Gazze'de ateşkesi onaylayan kurulda iki bakan dikkat çekti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail hükümeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını resmen onayladı. Bakanlar kurulu toplantısında 24 bakanın lehte, 8 bakanın aleyhte oy kullandığı belirtildi. Anlaşmaya karşı çıkan bakanlar arasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iktidardaki Likud Partisi'nden Amichai Chikli ve David Amsalem'in de yer aldığı bildirildi.

İsrail hükümeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını saatler süren toplantıların ardından onayladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, anlaşma taslağının kabine toplantısında onaylandığı duyuruldu. Açıklamada, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin takvimin 19 Ocak Pazar günü uygulanmaya başlayacağı belirtildi.

8 BAKAN ALEYHTE OY KULLANDI

Anlaşma, İsrail güvenlik kabinesinde onaylandıktan sonra bakanlar kurulu toplantısında görüşüldü. 24 bakanın lehte, 8 bakanın aleyhte oy kullanmasıyla onaylanan anlaşma, ateşkes için nihai onay anlamına geliyor.

NETANYAHU'NUN İKİ BAKANI ALEYHTE OY KULLANDI

İsrail basınında yer alan habere göre anlaşmaya karşı çıkan bakanlar arasında Otzma Yehudit ve Dini Siyonist partilerin bakanlarının yanı sıra, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidardaki Likud Partisi'nden Amichai Chikli ve David Amsalem de yer alıyor.

FİLİSTİN: ANLAŞMANIN İLK AŞAMASINDA 1737 ESİR SERBEST KALACAK

Öte yandan ateşkesin onaylanmasının ardından Katar'ın Al-Araby kanalına konuşan Filistin yönetimine bağlı Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, "İlk aşamada serbest bırakılacak esirlerin sayısı 1737 ve bunlardan 296'sı uzun süreli hapis cezalarına çarptırılmış kişiler." dedi.

İSRAİL HAPİSHANELERİNDE 10 BİN 400 FİLİSTİNLİ BULUNUYOR

Faris, İsrail'in serbest bırakılacak bazı Filistinli esirleri sürgün etmekte ısrarcı olduğuna ve bu tutumunun özellikle lider konumundaki kişilerin ilk aşamada serbest bırakılmasını engellediğine dikkati çekti. Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Kurumuna göre, İsrail hapishanelerinde 600'ü müebbet hapis cezasına çarptırılmış olmak üzere 10 bin 400 Filistinli bulunuyor.

ATEŞKES SÜRECİ

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Gazze'de ateşkesi onaylayan kurulda iki bakan dikkat çekti
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
img

Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi
img

Yasak ilişki sosyal medyada canlı yayınlandı
img

Suriye'nin Türkiye kararı iş insanı Nihat Özdemir'i küplere bindirdi
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMurat Celik:

Er yada geç İsrail yok olacak

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYakup SGZ:

Siyonizm Timsaha benzer başı Amerika Gövdesi Avrupa Kuyruğu İsrail Derdi Rahmetli Erbakan hocamız Haklı çıktı yine…

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMerxas:

Rojavanin dostlarına selam olsun..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMutlu Can:

Ne var bunda. Koyun değillermiş

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular tereddüt etmeden aynı yönde görüş belirtti
Atatürk ve İsmet İnönü'nü 'kod adları' MİT arşivlerinde ortaya çıktı

Atatürk ve İsmet İnönü'nün 'kod adları' ortaya çıktı
Benfica farka koştu! Kerem Aktürkoğlu 4 maç sonra bir ilke imza attı

Benfica farka koştu! Kerem 4 maç sonra bir ilke imza attı
Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem

Türkiye'den kopya çektiler! Komşuda savunmada yeni dönem
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.