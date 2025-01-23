Gazze'de ateşkes sırasında enkaz altından 200'den fazla ceset çıkarıldı

İsrail'de saatler süren görüşmelerin ardından ateşkes onaylanmış, 19 Ocak'ta da uygulanmaya başlamıştı.

BİR HAFTADA 212 CESET BULUNDU

El Cezire televizyon kanalı, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından yıkılan evlerin enkazından 212 ceset çıkarıldığını duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, bölgede 5 bini kadın ve çocuk olmak üzere 14 bin 200'den fazla kişinin kayıp olduğu bildiriliyor.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında ilk gün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti. İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.