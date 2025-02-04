Gazze ateşkesinde serbest bırakılan 15 Filistinli mahkum Türkiye'ye geliyor

Hamas, İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamında serbest bıraktığı 15 Filistinlinin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.

Mahkumların Mısır üzerinden Türkiye geldiği kaydediliyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılan müebbet hapse mahkum bir dizi ismin üçüncü ülkelere gönderilmesi şartı bulunuyordu.

Anlaşma kapsamında şu ana kadar 583 Filistinli tutuklu tahliye edildi.

Hamas'ın ilgili birimleri toplam 79 mahkumun Mısır'a sınır dışı edildiğini açıkladı.

On beş mahkumun da Pakistan'a gideceği belirtildi.

Anadolu Ajansı serbest bırakılan Filistinli mahkumların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda "ev sahipliği yapılacağını" yazmıştı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 15 Filistinlinin Mısır üzerinden Türkiye'ye gelebilmesi için girişimde bulunduğunu aktarmıştı.

Ajans, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde bu Filistinlilerin "Türkiye'de huzurlu ve güvenli bir hayat kurması için gerekli düzenlemelerin yapıldığını" aktarmıştı.

İsrail ve Hamas arasında 15 Ocak'ta varılan anlaşma sonrası 19 Ocak'ta ilk takas yapıldı.

Filistin'in elindeki İsrailli rehineleri serbest bırakması karşılığında İsrail de cezaevlerindeki Filistinli mahkumları ve tutukluları serbest bırakıyor.

Ateşkesin ilk aşaması 42 gün sürecek.

Haber gelişiyor...