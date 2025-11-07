Haberler

Gaziantep'in Lahmacunu AB tescilli beşinci ürünü oldu

Gaziantep'in Lahmacunu AB tescilli beşinci ürünü oldu
Güncelleme:
Gaziantep Ticaret Borsası'nın başvurusu üzerine harekete geçen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 'Gaziantep Lahmacunu'na coğrafi işaret tescili verdi. Bu kararla Gaziantep'in AB tescilli ürün sayısı beşe yükseldi. AB Komisyonu, aynı karar kapsamında Hatay Kaytaz Böreği'ni de tescillerken, TOBB'un Türk Kahvesi için başvuru yaptığı bildirildi.

  • Gaziantep Lahmacunu, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili aldı.
  • Gaziantep, Baklava, Araban Sarımsağı, Menengiç Kahvesi ve Antep Fıstık Ezmesi'nden sonra beşinci AB coğrafi işaretine sahip oldu.
  • Hatay Kaytaz Böreği de aynı kararla AB coğrafi işaret tescili aldı ve Türk Kahvesi için tescil süreci başlatıldı.

Gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alarak mutfak kültürünü dünyaya kanıtlayan Gaziantep, yöresel lezzetlerini Avrupa sahnesinde koruma altına aldırmaya devam ediyor. Kentin en sevilen lezzetlerinden olan Gaziantep Lahmacunu için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na yapılan başvuru olumlu sonuçlandı.

Gaziantep'in Beşinci Tescilli Ürünü Oldu

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren AB Komisyonu, 'Gaziantep Lahmacunu'nu coğrafi işaret tescili vererek koruma altına aldı. Bu tescil ile Gaziantep Lahmacunu, resmen Avrupa tescilli bir ürün haline geldi.

Bu son tescil ile birlikte Gaziantep, daha önce tescil ettirdiği Baklava, Araban Sarımsağı, Menengiç Kahvesi ve Antep Fıstık Ezmesi'nin ardından beşinci AB coğrafi işaretine sahip oldu. Bu gelişme, kentin gastronomi alanındaki uluslararası liderliğini pekiştirdi.

Hatay ve Türk Kahvesi de Gündemde

AB Komisyonu'nun aynı karar kapsamında, Hatay'ın yöresel lezzetlerinden 'Hatay Kaytaz Böreği'ni de tescillediği öğrenildi.

Öte yandan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) de 'Türk Kahvesi' için AB Komisyonu'na coğrafi işaret tescil sürecini başlattığı bildirildi. Sürecin olumlu sonuçlanması halinde, Türk Kahvesi de AB çapında koruma altına alınmış olacak.

Ayşe Şar
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

lahmacun urfanın, entep çaldı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
