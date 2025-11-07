Gaziantep'in Lahmacunu AB tescilli beşinci ürünü oldu

Gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alarak mutfak kültürünü dünyaya kanıtlayan Gaziantep, yöresel lezzetlerini Avrupa sahnesinde koruma altına aldırmaya devam ediyor. Kentin en sevilen lezzetlerinden olan Gaziantep Lahmacunu için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na yapılan başvuru olumlu sonuçlandı.

Gaziantep'in Beşinci Tescilli Ürünü Oldu

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren AB Komisyonu, 'Gaziantep Lahmacunu'nu coğrafi işaret tescili vererek koruma altına aldı. Bu tescil ile Gaziantep Lahmacunu, resmen Avrupa tescilli bir ürün haline geldi.

Bu son tescil ile birlikte Gaziantep, daha önce tescil ettirdiği Baklava, Araban Sarımsağı, Menengiç Kahvesi ve Antep Fıstık Ezmesi'nin ardından beşinci AB coğrafi işaretine sahip oldu. Bu gelişme, kentin gastronomi alanındaki uluslararası liderliğini pekiştirdi.

Hatay ve Türk Kahvesi de Gündemde

AB Komisyonu'nun aynı karar kapsamında, Hatay'ın yöresel lezzetlerinden 'Hatay Kaytaz Böreği'ni de tescillediği öğrenildi.

Öte yandan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) de 'Türk Kahvesi' için AB Komisyonu'na coğrafi işaret tescil sürecini başlattığı bildirildi. Sürecin olumlu sonuçlanması halinde, Türk Kahvesi de AB çapında koruma altına alınmış olacak.