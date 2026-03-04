Haberler

Gazeteciler Adem Metan ve İlyas Efe Ünal İsrail'de gözaltına alındı

Gazeteciler Adem Metan ve İlyas Efe Ünal İsrail'de gözaltına alındı
Güncelleme:
Gazeteci Adem Metan, Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte İsrail'de gözaltına alındığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Metan, 4 saattir gözaltında tutulduklarını da belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ederken; İsrail'in gazetecilere yönelik sansür ve engellemeleri de sürüyor.

İKİ TÜRK GAZETECİ GÖZALTINDA

Gazeteci Adem Metan, Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte İsrail'de gözaltına alındığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Metan, 4 saattir gözaltında tutulduklarını da belirtti.

Metan yaptığı paylaşımda "İsrail'de, Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte gözaltındayız. Yaklaşık dört saattir tutuluyoruz. Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil" ifadelerini kullandı.

CNN EKİBİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz gün İsrail'den canlı yayın yapan CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak ile Kameraman Halil Kahraman, Tel Aviv'de güvenlik birimleri tarafından engellenerek gözaltına alınmış ve telefonlarına el konulmuştu. İsrail'in müdahalesine peş peşe tepkiler gelirken, iki gazetecinin serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
