Gaz tüpüyle yaktı! Kürtaj olmayı reddedince eşini ateşe verdi

Lübnan'da korkunç bir saldırı yaşandı. 21 yaşındaki anne Hana Mohammed Khodor 5 aylık hamileydi. Yalnız eşi bebeğin dünyaya gelmesi istemiyordu. Bunun için eşinin kürtaj olmasını istedi. Kürtaj olmayı reddeden anneyi gaz tüpüyle ateşe verdi. Hastanelik olan annenin hayati tehlikesi ise sürüyor.

Lübnan'da korkunç saldırı girişiminde bulunuldu. 21 yaşındaki genç hamile kadın aralık ayında dünyaya gelecek bebeğini elinde tutmak için sabırsızlanıyordu. Bebeğin babası bebeği istemediği için eşinin kürtaj olmasını istedi. Bu isteğine karşılık anne Hana Mohammed Khodor kürtaj olmayı reddetti. Eşine sinirlenen koca ise acımasızca dövdü.

KARISINI ATEŞE VERDİ

Anne Khodor, eşinin ısrarlarına maruz kalarak bu duruma tepki gösterdi. Eşine bebeğini aldırmayacağını söyledi. Eşi bu durum için harekete geçti. Vahşi eş, kürtaj olmayı reddeden karısını gaz tüpü kullanarak ateşe verdi.

"HAYATI İÇİN SAVAŞIYOR"

Peşine eşinin yanmasına içi el vermeyen koca karısını hastaneye götürdü. Lübnan'da bulun Al Salam Hastanesi'nden bir doktor eşine müdahale ederek tedavi altına aldı. Doktor Gabriel Al-Sabe'e, anne için eşine şu şekilde konuştu:"Bebek anne karnında öldü. Cesedini çıkarmak için onu ameliyat etmek zorunda kaldık. Hayatta kalma şansı çok zayıftı. Biz konuşurken, o hayatı için savaşıyor. Yoğun bakım ünitesinde yaşamla ölüm arasında. Yaşam destek ünitesinde ve her gün hayata döndürülüyor. Durumu ciddiyetini koruyor. Son derece kritik ve vücudunun büyük bölgeleri yandı" dedi.