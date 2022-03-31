Garantör olursa Türkiye'yi neler bekliyor? Ukrayna'nın 3 konuda beklentisi var: Silah, ordu ya da mali destek - Haberler

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Garantör olursa Türkiye'yi neler bekliyor? Ukrayna'nın 3 konuda beklentisi var: Silah, ordu ya da mali destek

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Dünya
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak, İstanbul'da Rus heyeti ile yapılan müzakere sonrasında NTV'ye röportaj verdi. Garantör olmasını istedikleri ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu söyleyen Podolyak, "Garantör olacak pek çok ülke ile anlaşma imzalanacak. Bu garantör ülkeler ülkemizle ilgili bir çatışma ortaya çıkarsa bize yardımcı olacaklar. Garantör olan ülkeler ya silah ya ordu ya mali destek verecek" dedi.

İstanbul'da Ukrayna ve Rusya heyetlerinin buluşmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Mihail Podolyak, NTV yayınında Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.

Kiev'in garantörlük teklifinin ayrıntıları üzerine konuşan Podolyak, "Ukrayna, gelecekte garantör olacak pek çok ülke ile anlaşma imzalayacak ve bu garantör ülkeler ülkemizle ilgili bir çatışma ortaya çıkarsa bize yardımcı olacaklar. Yani garantör ülkeler uluslararası hukuk çerçevesinde, hukuki yükümlülük üstenecekler. Ukrayna ile ilgili bir çatışma ortaya çıkması durumunda ya silah olarak ya da ordu katılımı ile ya da mali olarak yardımda bulunacaklar" şeklinde konuştu.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Türkiye'nin garantör ülkeler arasında olduğunu söyleyen Podolyak, "Türkiye'nin bu barış sürecinde ne kadar çaba sarf ettiğini görüyoruz. Türkiye, bu süreçte en etkin ülkelerden biriydi, hatta en etkin olanı dersem yanlış olmaz" şeklinde konuştu.

Garantör olursa Türkiye'yi neler bekliyor? Zelenski'nin danışmanı, beklentilerini sıraladı

Türkiye ve Almanya haricinde Polonya-İsrail ve Kanada'yı askeri garantör olarak sayan Podolyak, "Çin ve Rusya da garantör ülke olarak teklifimizin içerisinde. Bununla amaç şu, Rusya sadece Ukrayna karşısında değil garantör ülkeler karşısında da yükümlülüklere sahip olacak" dedi.

Garantör ülkelerin nelerle yükümlü olacağına da değinen Podolyak, "Sözleşmenin anlamı şu: Saldırıda bulunmayı düşünen bir ülke, Ukrayna'nın yalnız kalmayacağını, Ukrayna'nın yanında orduları ve silahlarıyla başka ülkelerin de olacağını bilecek" ifadelerini kullandı. Müzakereci, karar alma sürecinin çoğunluk kararıyla alınacağının altını çizdi.

Sözleşmeden kaynaklanan güvenlik garantileri Kırım ve Donbas ile ilgili olmadığını söyleyen Podolyak, "Kırım sorunun çözümü 15 yıl ertelenmiyor. 15 yıl içinde bu sorunu çözmeye çalışacağız. Bir de bugüne kadar müzakerelerimizde Kırım sorunu geçmedi. İstanbul'daki görüşmelerde ilk defa söz konusu oldu" diye konuştu.

Uzlaşmanın ne zaman olacağına dair soruya ise Podolyak, "Gerçekten büyük bir mesafe katedildi İstanbul'da. Cumhurbaşkanlarımızın görüşmesini sağlayacak belgeler tamamlandı. Bu sözleşme onlara yeterli zemin oluşturacaktır" dedi.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Dünya

Ukrayna, Türkiye, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Hamit Gündoğdu:

Garantör olma deyince hep aklıma 1878 tarihinde yüce Osmanlı'nın İngiltere'ye Kıbrıs'ı işgaline izin vermesi gelir. Şanlı Türk bayrağı gönderden indirilip yerine İngiliz bayrağının çekilmesi ve günümüze kadar yaşanan süreç gelir. Garip bir durum!!

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Güray Dilli :

Amman eksik olsun. Terörle yıllardır mücadele ediyoruz, garanti istediğimiz ülke oldu mu ,Suriye'de cebelleşiyoruz ,yardıma gelen oldu mu ! Garantör olmak demek Rusya ile papaz olmak demek !! Olur görürsem söylerim..

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