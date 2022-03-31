Garantör olursa Türkiye'yi neler bekliyor? Ukrayna'nın 3 konuda beklentisi var: Silah, ordu ya da mali destek

İstanbul'da Ukrayna ve Rusya heyetlerinin buluşmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Mihail Podolyak, NTV yayınında Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.

Kiev'in garantörlük teklifinin ayrıntıları üzerine konuşan Podolyak, "Ukrayna, gelecekte garantör olacak pek çok ülke ile anlaşma imzalayacak ve bu garantör ülkeler ülkemizle ilgili bir çatışma ortaya çıkarsa bize yardımcı olacaklar. Yani garantör ülkeler uluslararası hukuk çerçevesinde, hukuki yükümlülük üstenecekler. Ukrayna ile ilgili bir çatışma ortaya çıkması durumunda ya silah olarak ya da ordu katılımı ile ya da mali olarak yardımda bulunacaklar" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE BU SÜREÇTE EN ETKİN ÜLKE OLDU"

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Türkiye'nin garantör ülkeler arasında olduğunu söyleyen Podolyak, "Türkiye'nin bu barış sürecinde ne kadar çaba sarf ettiğini görüyoruz. Türkiye, bu süreçte en etkin ülkelerden biriydi, hatta en etkin olanı dersem yanlış olmaz" şeklinde konuştu.

HANGİ ÜLKELER GARANTÖR OLACAK?

Türkiye ve Almanya haricinde Polonya-İsrail ve Kanada'yı askeri garantör olarak sayan Podolyak, "Çin ve Rusya da garantör ülke olarak teklifimizin içerisinde. Bununla amaç şu, Rusya sadece Ukrayna karşısında değil garantör ülkeler karşısında da yükümlülüklere sahip olacak" dedi.

GARANTÖRLER NASIL DEVREYE GİRECEK?

Garantör ülkelerin nelerle yükümlü olacağına da değinen Podolyak, "Sözleşmenin anlamı şu: Saldırıda bulunmayı düşünen bir ülke, Ukrayna'nın yalnız kalmayacağını, Ukrayna'nın yanında orduları ve silahlarıyla başka ülkelerin de olacağını bilecek" ifadelerini kullandı. Müzakereci, karar alma sürecinin çoğunluk kararıyla alınacağının altını çizdi.

"KIRIM İLK KEZ İSTANBUL'DA SÖZ KONUSU OLDU"

Sözleşmeden kaynaklanan güvenlik garantileri Kırım ve Donbas ile ilgili olmadığını söyleyen Podolyak, "Kırım sorunun çözümü 15 yıl ertelenmiyor. 15 yıl içinde bu sorunu çözmeye çalışacağız. Bir de bugüne kadar müzakerelerimizde Kırım sorunu geçmedi. İstanbul'daki görüşmelerde ilk defa söz konusu oldu" diye konuştu.

"LİDERLERİN BULUŞMASINI SAĞLAYACAK BELGELER TAMAMLANDI"

Uzlaşmanın ne zaman olacağına dair soruya ise Podolyak, "Gerçekten büyük bir mesafe katedildi İstanbul'da. Cumhurbaşkanlarımızın görüşmesini sağlayacak belgeler tamamlandı. Bu sözleşme onlara yeterli zemin oluşturacaktır" dedi.