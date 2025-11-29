Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi "Gece Nöbetçileri" kurdu
Dünyada genelinde bir döneme damgasını vuran ve izlenme rekorları kıran "Game of Thrones" dizisinde Ak Gezenler'den korunmak için kurulan "Gece Nöbetçileri" gerçek oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma tehditlerinin ardından Danimarka hükümeti, Trump'ın açıklamalarını izlemek için özel bir birim oluşturdu.
- Danimarka Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamalarını takip etmek için 'Gece Nöbetçileri' adlı bir birim kurdu.
- Bu birim, her gün akşam 17.00'de başlayıp sabah 07.00'ye kadar gözlem yaparak raporları ilgili bakanlıklara iletiyor.
- Birim, Trump'ın Grönland açıklamalarının neden olduğu diplomatik gerilimi izleme amacıyla oluşturuldu.
Bir döneme damga vuran ve aynı isimli kitaptan uyarlanan "Game of Thrones"ta (Taht Oyunları) Ak Gezenler'den korunmak için kurulan "Gece Nöbetçileri", gerçek hayatta Danimarka'da karşılığını buluyor.
TRUMP'A KARŞI "GECE NÖBETÇİLERİ" KURULDU
Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Grönland'a gözünü diken ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını ve davranışlarını Kopenhag uykudayken takip etmek için özel bir birim oluşturdu. Gece nöbeti, her gün akşam saat 17.00'de göreve başlıyor ve sabah 07.00'ye kadar gözlemlerini raporlayarak ilgili bakanlıklara iletiyor.
DİPLOMATİK GERGİNLİĞE YANIT
Birim, Trump'ın Grönland'la ilgili açıklamalarının ardından yaşanan diplomatik gerilimi takip etme amacıyla kuruldu. Dışişleri kaynakları, saat farkının ve Grönland'daki gelişmelerin, birimin oluşturulmasında önemli rol oynadığını belirtiyor.
KOLEKTİF TAKİP SİSTEMİ
Bakanlık yetkilileri, ABD'den gelen gelişmeleri bireysel olarak takip etmek yerine, ekip olarak Trump'ın açıklamalarını güncel bir şekilde izlemeye yönelik bir sistem kurduklarını ifade etti. Böylece hükümet içindeki tüm birimler, Amerika'daki gelişmelere eş zamanlı olarak ulaşabiliyor.
MÜTTEFİKLİK ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM
Danimarka istihbarat çevreleri, bu uygulamanın, ABD ile Danimarka arasındaki geleneksel müttefiklik anlayışının artık eskisi gibi işlemediğini gösterdiğini vurguluyor. Yeni yaklaşım, karar alıcıların ABD kaynaklı gelişmeler karşısında daha temkinli ve hazırlıklı olmasını sağlıyor.