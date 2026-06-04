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Küçük çocuğun gözleri önünde 2 kadına kurşun yağdırdı

Küçük çocuğun gözleri önünde 2 kadına kurşun yağdırdı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi, eski sevgilisi olduğu öne sürülen kadına ve yanındaki kız kardeşine pompalı tüfekle ateş açtı. Küçük bir çocuğun da araçta bulunduğu sırada gerçekleşen saldırıda 2 kardeş ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Şehit Dr. Munise Özcan Caddesi üzerinde M.A., kız kardeşi T.K. ve T.K'nın çocuğu araç içerisinde bulunduğu sırada yanlarına M.A.'nın eski sevgilisi olduğu öne sürülen S.Ö. gelerek pompalı tüfekle ateş açtı.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN GÖZÜ ÖNÜNDE ART ARDA TETİĞE BASTI

Yakın mesafeden gerçekleştirilen saldırıda M.A. ve kardeşi T.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı abla ve kardeş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Olayın ardından aracıyla kaçan S.Ö'nün yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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