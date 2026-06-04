Küçük çocuğun gözleri önünde 2 kadına kurşun yağdırdı

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Şehit Dr. Munise Özcan Caddesi üzerinde M.A., kız kardeşi T.K. ve T.K'nın çocuğu araç içerisinde bulunduğu sırada yanlarına M.A.'nın eski sevgilisi olduğu öne sürülen S.Ö. gelerek pompalı tüfekle ateş açtı.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN GÖZÜ ÖNÜNDE ART ARDA TETİĞE BASTI

Yakın mesafeden gerçekleştirilen saldırıda M.A. ve kardeşi T.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı abla ve kardeş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Olayın ardından aracıyla kaçan S.Ö'nün yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı