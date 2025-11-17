Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı

Bosna-Hersek'in Mostar şehrinde şok edici bir olay yaşandı. Futbol hakemi Anis Kalajdzic, eski sevgilisi Aldina Jahic'i kafede banyo sırasında vurarak öldürdü. Olayın ardından Kalajdzic, kendi hayatına son vermeye çalıştı ancak silah arızalandı ve kısa süre sonra gözaltına alındı.

İddialara göre Kalajdzic, eski sevgilisini spor salonuna giderken pusuya düşürdü. Korkan Jahic, yardım için yakındaki bir kafeye sığındı ve polisi aramayı başardı. Ne var ki polis yetişmeden Kalajdzic, Jahic'i yakalayıp tabancayla bir kez ateş etti. 32 yaşındaki Jahic, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kalajdzic, Bosna-Hersek Federasyonu Birinci Ligi'nde hakemlik yapıyor ve eski futbolcu Avdo Kalajdzic'in oğlu. Avdo Kalajdzic, 1970'lerden 1990'lara kadar Velez Mostar ve Bursaspor'da futbol oynamış, ayrıca Velez Mostar'ı çalıştırmış ve kısa süreli olarak Bosna-Hersek millî takımında teknik direktörlük yapmıştı.

Yerel basına göre Kalajdzic, hakemlik yaptığı dönemde aldığı tehditler nedeniyle sadece bir ay önce silah edinmiş ve bunu kayıt altına almıştı. Soruşturmaya yakın kaynaklar, cinayetin önceden planlanmış olabileceğini belirtiyor.

Jahic, Kalesija doğumlu ve iş için Saraybosna'dan Mostar'a taşınmıştı. İddialara göre Kalajdzic'ten tehditler almasına rağmen yetkililere başvurmamıştı. Polis, cinayetin muhtemelen ilişkilerinin sona ermesinden kaynaklandığını düşünüyor.

Jahic'i tanıyan milletvekili Admir Cavalic, olayla ilgili duygularını şöyle dile getirdi:

"Birinin ölümüne kelimeler bulmak çok zor. Hele o kişi sizden küçük, bir öğrenci, size 'mentor' diyen biriyse…

İlk eğitimlerden etkinlik organizasyonlarına, uluslararası gezilerden birlikte akademik makale ve projeler hazırlamaya kadar on yıl süren bir emek vardı. Aldina'yı izlemek, öğrenciliğini ve gelişimini görmek inanılmazdı. Ona 'filozof' derdim."

Sosyal medya paylaşımlarına göre Jahic, Atlas Society International'da proje ve etkinlik yöneticisi olarak çalışıyordu. Cavalic, Jahic'i şöyle anlattı:

"Aldina, bin kişilik bir etkinliği düzenleyebilir, onlarca makale yazabilir, büyük bir kalabalık önünde İngilizce konuşabilir, Bosna-Hersek hakkında bilgi verebilir ve espri yapabilirdi. Her şeyi yapabilirdi – onu böyle tanıyordum."

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve cinayeti araştırıyor.