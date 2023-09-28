Fukuşima Nükleer Santrali'nden Arıtılmış Radyoaktif Atık Suyun Denize Tahliyesi Devam Ediyor

Japonya'da 2011'deki deprem ve tsunami sonucu hasar gören Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nin işletmecisi TEPCO, tesiste biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun denize tahliyesinin 2. etabına 5 Ekim'de başlanacağını açıkladı.

Japonya'da 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunaminin hasara yol açtığı Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun kontrollü olarak denize tahliyesine yönelik ikinci operasyon başlıyor. Santral işletmecisi TEPCO, tahliyenin 2. etabının 5 Ekim'de başlayacağını açıkladı. 24 Ağustos'ta başlayan ilk tahliye operasyonu kapsamında yaklaşık 7 bin 788 ton artırılmış suyu denize bırakan TEPCO, 17 gün sürmesi beklenen 2. etapta yaklaşık 7 bin 800 ton suyun tahliye edileceğini duyurdu.

Tahliye süreci 24 Ağustos'ta başlamıştı

Japonya hükümeti, 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonrasında nükleer sızıntı yaşanan Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun kontrollü olarak denize salınmasına karar vermişti. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) uluslararası standartlara uygun olduğunu açıkladığı tahliye planı, geçtiğimiz 24 Ağustos'ta başlamıştı. 7 bin 800 ton arıtılmış suyun denize tahliyesini öngören ilk etap 11 Eylül'de tamamlanmıştı. TEPCO önümüzdeki mart ayının sonuna kadar 31 bin 200 ton arıtılmış atık suyu 4 etapta tahliye etmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Öte yandan arıtılmış radyoaktif atık suyun denize salındığı bölgeden alınan su örneklerindeki radyoaktivite seviyesinin güvenli sınırlar içinde olduğu belirtilmişti. - TOKYO