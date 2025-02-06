Fransa, Ukrayna'ya yeni savaş uçakları gönderdi

Fransa, Ukrayna'ya modern savaş kabiliyetlerini artırmak için vaat ettiği Mirage 2000-5 savaş uçaklarının ilk partisini teslim etti. Bu teslimat, Ukrayna'nın hava gücünü güçlendirmek amacıyla Fransa ile yapılan askeri iş birliği çerçevesinde gerçekleşti.

UKRAYNALI PİLOTLAR VE TEKNİSYENLER FRANSA'DA EĞİTİLDİ

Teslimattan önce, Ukraynalı pilotlar ve teknisyenler Fransa'da yaklaşık altı ay süren yoğun bir eğitim aldı. Eğitim programı, Mirage 2000-5'in gelişmiş silah sistemlerinin yanı sıra, radar ve elektronik harp önlemlerini içeriyordu. Fransa, Ukraynalı personelin bu uçakları en verimli şekilde kullanabilmesi için eğitim desteğini sürdürmeyi planlıyor.

TESLİMATIN UKRAYNA'NIN SAVUNMA KABİLİYETİNE ETKİSİ

Bu uçakların teslim edilmesi, Ukrayna'nın hava sahasını koruma kapasitesini artıracak. Özellikle Rusya'nın uzun menzilli saldırılarına karşı Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Fransa'nın bu desteği, Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlarının ABD'de Trump'ın başkanlık görevini devralmasından sonra da devam ettiğinin bir göstergesi.

MİRAJ 2000-5'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Mirage 2000-5, Fransız Dassault Aviation tarafından üretilen çok amaçlı bir savaş uçağıdır. Gelişmiş radar ve füze sistemleriyle donatılmış olan bu uçak, havadan havaya ve havadan yere görevler için uygundur. Maksimum 2.336 km/s hıza ulaşabilen Mirage 2000-5, MICA ve Magic II gibi modern füze sistemlerini taşıyabilir. Aynı zamanda gelişmiş elektronik harp sistemleri ve gelişmiş atış kontrol radarı ile donatılmış olup, düşman hava tehditlerine karşı yüksek manevra kabiliyeti sunar.