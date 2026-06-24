Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti

Aşırı sıcakların etkisi altındaki Fransa'da ülke genelindeki ortalama sıcaklık 29,8 dereceye ulaşarak 1947'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi gördü. Sıcak hava dalgası nedeniyle 54 bölgede kırmızı alarm ilan edilirken, son günlerde 40 kişi boğularak hayatını kaybetti.

REKOR SICAKLIK KAYDEDİLDİ

Fransa Meteoroloji Servisi (Meteo-France), ülke genelindeki 30 meteoroloji istasyonundan elde edilen verilere göre gece ve gündüz sıcaklık ortalamasının 29,8 dereceye ulaştığını açıkladı. Böylece 1947 yılından bu yana kaydedilen en yüksek ortalama sıcaklık görüldü.

Daha önceki rekorun Ağustos 2003 ve Temmuz 2019'da ölçülen 29,4 derece olduğu belirtildi. Pissos kasabasında sıcaklık 44,3 dereceye kadar çıkarken, Bordeaux kentinde termometreler 42,1 dereceyi gösterdi.

Gece sıcaklıkları da rekor kırdı. Ortalama 21,6 derece olarak ölçülen gece sıcaklıklarının, kayıtların tutulmaya başlandığı 1947 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

40 KİŞİ BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Sıcak havadan bunalan çok sayıda kişinin denetimsiz alanlarda suya girmesi sonucu boğulma vakalarında artış yaşandı. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, sıcak hava dalgasının başladığı 18 Haziran'dan bu yana çoğu genç olmak üzere 40 kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Lecornu, "İstisnai bir yoğunluk yaşıyoruz. Her gün ve her gece yerel ve ulusal sıcaklık rekorları kırılıyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Meteo-France, ülkenin yaklaşık yarısını kapsayan 54 bölgede kırmızı alarm seviyesine geçildiğini duyurdu.

TURİSTİK NOKTALARDA SAATLER DEĞİŞTİ

Aşırı sıcaklar turistik mekanların çalışma düzenini de etkiledi. Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi saat 16.00'da ziyaretçilere kapatılırken, Louvre Müzesi de cumartesi gününe kadar ziyaret saatlerini öne çekerek 16.00'da kapanma kararı aldı.

Müze yönetimi, ziyaretçi yoğunluğuyla birlikte içerideki sıcaklığın yükseldiğini ve eserlerin korunması amacıyla bazı galerilerin geçici olarak kapatılabileceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı