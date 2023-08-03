Fransa, Nijer'deki tahliye operasyonlarını tamamladı

Fransa, Nijer'deki gösteriler ve saldırılar üzerine gerçekleştirdiği tahliye operasyonlarını tamamladığını duyurdu. Operasyon kapsamında 1079 kişi Fransa'ya taşındı.

Fransa, 26 Temmuz'da darbe yaşanan Nijer'deki gösterilerde büyükelçiliğine yapılan saldırılar üzerine vatandaşlarını bu ülkeden çıkardığı "tahliye operasyonları"nın sonlandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Nijer'deki tahliye operasyonunun bugün itibariyle tamamlandığı belirtildi.

Paris yönetiminin 577 vatandaşının yanı sıra aralarında Almanya İngiltere, Kanada, Japonya ve Brezilya dahil çok sayıda yabancı ülke vatandaşının olduğu 1079 kişiyi, Nijer'in Başkenti Niamey'den Fransa'ya taşıdığı kaydedildi.

Operasyonun, Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığıyla koordineli yapıldığı aktarıldı.

Darbe destekçileri, Fransız Büyükelçiliğini hedef almıştı

Niamey'de 30 Temmuz'da Fransız Büyükelçiliğinin önünde toplanan binlerce gösterici, hedef aldıkları elçilik binasına hasar vermişti.

Paris yönetimi, Nijer'de 26 Temmuz'da yaşanan askeri darbe sonrası bu ülkeye yönelik kalkınma yardımlarıyla bütçe desteğini askıya aldığını açıklamıştı.

Nijer'deki darbe???????

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.