Fransa, Grönland'da başkonsolosluk açan ilk AB ülkesi oldu

FRANSA, Grönland'ın başkenti Nuuk'ta başkonsolosluk açarak, adada resmi diplomatik temsilcilik kuran ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jean- Noel Poirier'in bugün itibarıyla Grönland'ın başkenti Nuuk'ta Fransa Başkonsolosu olarak göreve başladığı duyuruldu. Bu adımın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Haziran 2025'te Grönland'a yaptığı ziyaret sırasında verdiği taahhütler doğrultusunda atıldığı belirtildi. Bakanlık, konsolosluk ağını genişletme stratejisi çerçevesinde Fransa'nın Grönland'da başkonsolosluk açan ilk AB ülkesi olduğunu bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un talimatıyla göreve başlayan Başkonsolos Poirier'in öncelikli görevleri de açıklandı. Buna göre başkonsolos, bölgedeki Fransız topluluğuna hizmet etmenin yanı sıra Grönland ile mevcut kültürel, bilimsel ve ekonomik iş birliği projelerini derinleştirmek için çalışacak. Ayrıca Nuuk'taki yerel makamlarla siyasi bağların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada, Fransa, Danimarka ve Grönland arasında halihazırda derin dostluk bağları ve önemli ortak projeler bulunduğu hatırlatıldı. Paris yönetimi ayrıca, bu yeni diplomatik misyonun açılışı vesilesiyle Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğüne saygı duyma taahhüdünü yineledi.