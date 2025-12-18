Fransa First Lady'sine feministlerden dava

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, Paris'te bir tiyatro gösterisi sırasında feminist protestoculara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle dava edildi. Macron'un sözleri üzerine kadın hakları örgütleri ve feminist gruplar resmî şikâyette bulundu.

343 KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Fransız feminizminde sembolik bir anlam taşıyan 343 kadın, Brigitte Macron hakkında "kamuya hakaret" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Şikâyetçi sayısının 343 olarak belirlenmesi, 1971 yılında Fransa'da kürtajın yasallaştırılması için imzalanan ve 343 kadının gebeliklerini sonlandırdıklarını açıkladığı tarihi dilekçeye atıf olarak değerlendirildi.

TİYATRODA PROTESTO VE TEPKİ

Olay, Paris'teki Folies Bergère tiyatrosunda yaşandı. Daha önce tecavüzle suçlanan ancak hakkında açılan dava düşürülen Fransız aktör ve komedyen Ary Abittan'ın gösterisi sırasında feminist aktivistler sahneyi protesto ederek "Abittan, tecavüzcü" sloganları attı.

Gösteriyi kızı ve arkadaşlarıyla izleyen Brigitte Macron'un, protestoculara yönelik "sales connes" (aptal kaltaklar) ifadesini kullandığı ve yeniden ortaya çıkmaları halinde "onları attırırız" dediği anlara ait bir video sosyal medyada yayıldı.

"SÖZLERİ ÖNEM TAŞIYOR"

Davayı açan feminist grupların avukatı Juliette Chapelle, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, "O Fransa'nın first lady'si. Söylediklerinin kamuoyu açısından önemi var" ifadelerini kullandı.

ABITTAN DOSYASI KAPATILMIŞTI

Ary Abittan hakkında 2021 yılında açılan tecavüz soruşturması, delil yetersizliği nedeniyle 2024'te mahkemeye taşınmadan kapatılmış, bu karar 2025 yılı başında temyiz mahkemesi tarafından onaylanmıştı.

FEMİNİSTLER: CEZASIZLIK KÜLTÜRÜNE KARŞIYIZ

Tiyatro protestosuna katılan feminist kampanya grubu Nous Toutes (Hepimiz), eylemin Fransa'da cinsel şiddete karşı "cezasızlık kültürünü" protesto etmek amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

MACRON'DAN AÇIKLAMA

Brigitte Macron, Brut medya kuruluşuna yaptığı açıklamada videoya yansıyan sözlerini "özel bir bağlamda yapılmış yorumlar" olarak nitelendirdi. Macron, "Eğer kadın mağdurları incittiysem üzgünüm" ifadelerini kullandı.