Fransa, Filistin Devletini Tanıyacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu konuda resmi bir açıklama yapacağını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim" dedi. Macron, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) toplantısında resmi olarak duyuracağını bildirdi.

Macron, bölgedeki en acil ihtiyacın Gazze'deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması olduğunu vurguladı. Hemen ateşkes sağlanması, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye kapsamlı insani yardımların ulaştırılması çağrısını tekrarlayan Macron, Hamas'ın silahsızlandırılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Macron, "Aynı zamanda Hamas'ın silahsızlandırılması garanti edilmeli, Gazze güvenli hale getirilip yeniden inşa edilmeli. Son olarak, Filistin devleti kurulmalı, ayakta kalması sağlanmalı. Hamas'ın silahsızlanmayı kabul ederek ve İsrail'i tanıyarak Orta Doğu'da herkesin güvenliğine katkı sunmasına izin verilmeli" dedi. Sorunun çözümü için başka bir alternatifin olmadığını belirten Macron, bölgede barışın mümkün olduğunu gösterme sorumlulukları taşıdıklarını kaydetti.