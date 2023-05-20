- Fransa'daki Türk seçmenlerden sandığa yoğun ilgi

Paris Başkonsolosluğu'nda uzun kuyruk oluştu

PARİS - Fransa'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy kullanmak için sıraya girdi Paris Başkonsolosluğu önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için Türkiye'nin dış temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında bugün başlayan oy verme işlemi sürüyor. Fransa'daki Türk seçmenler yerel saatle 08.00'den itibaren 9 noktada kurulan sandıklara gitmeye başladı. Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na oy kullanmaya gelen seçmenler, yüzlerce metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Seçimin ilk turunda hafta içi 10, hafta sonu 15 sandık kurulurken, 2. turda bu sayı 30'a yükseltildi.

Fransa'da bugün başlayan oy verme işlemi Lyon Başkonsolosluğu bölgesindeki Clermont-Ferrand'da ve Paris Başkonsolosluğu bölgesindeki Orleans'ta 21 Mayıs'ta, diğer noktalarda ise 24 Mayıs'ta sona erecek.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023