Fransa'da nükleer denizanası alarmı! Üretim tamamen durdu
Fransa'daki bir nükleer santralde, reaktörlerin soğutma sistemlerini tıkaması nedeniyle enerji üretimi durdu. Yetkililer filtreleri tıkayan denizanalarını temizlemeye çalışırken bölgede son yıllarda denizanası nüfusunda artış olduğu bildirildi.
Fransa'daki bir nükleer santralde denizanası sürüsünün tesiste bulunan dört nükleer reaktörün soğutma sistemlerini tıkadığı belirtildi.
NÜKLEER SANTRALDE ENERJİ ÜRETİMİ TAMAMEN DURDU
Yetkililer, olası bir nükleer felakete engel olmak için reaktörlerin otomatik olarak kapandığını açıkladı. Diğer iki reaktörü bakımda olan nükleer santraldeki enerji üretimi denizanaları sebebiyle tamamen durdu.
Fransızlar filtreleri tıkayan denizanalarını temizlemeye çalışıyor.
DENİZANASI NÜFUSUNDA ARTIŞ
Bölgede son yıllarda denizanası nüfusunda artış var. Bilim insanları denizanalarının küresel ısınmanın etkisiyle hızla ürediğini vurguluyor.
Santralin yakınındaki sahiller, aynı zamanda İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenlerin uğrak noktalarından biri olarak öne çıkıyor. İstilacı denizanalarının zehirli olmadığı, dolayısıyla insan sağlığı açısından doğrudan bir tehdit oluşturmadığı belirtiliyor.