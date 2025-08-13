Fransa'da nükleer denizanası alarmı! Üretim tamamen durdu

Fransa'da nükleer denizanası alarmı! Üretim tamamen durdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fransa'da nükleer denizanası alarmı! Üretim tamamen durdu
Haber Videosu

Fransa'daki bir nükleer santralde, reaktörlerin soğutma sistemlerini tıkaması nedeniyle enerji üretimi durdu. Yetkililer filtreleri tıkayan denizanalarını temizlemeye çalışırken bölgede son yıllarda denizanası nüfusunda artış olduğu bildirildi.

Fransa'daki bir nükleer santralde denizanası sürüsünün tesiste bulunan dört nükleer reaktörün soğutma sistemlerini tıkadığı belirtildi.

NÜKLEER SANTRALDE ENERJİ ÜRETİMİ TAMAMEN DURDU

Yetkililer, olası bir nükleer felakete engel olmak için reaktörlerin otomatik olarak kapandığını açıkladı. Diğer iki reaktörü bakımda olan nükleer santraldeki enerji üretimi denizanaları sebebiyle tamamen durdu.

Fransızlar filtreleri tıkayan denizanalarını temizlemeye çalışıyor.

Fransa'da nükleer denizanası alarmı! Üretim tamamen durdu

DENİZANASI NÜFUSUNDA ARTIŞ

Bölgede son yıllarda denizanası nüfusunda artış var. Bilim insanları denizanalarının küresel ısınmanın etkisiyle hızla ürediğini vurguluyor.

Santralin yakınındaki sahiller, aynı zamanda İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenlerin uğrak noktalarından biri olarak öne çıkıyor. İstilacı denizanalarının zehirli olmadığı, dolayısıyla insan sağlığı açısından doğrudan bir tehdit oluşturmadığı belirtiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Çanakkale'de yine orman yangını! Kazdağları tehdit altında

Her gün bir köşesi yanıyor! Türkiye'nin oksijen deposu tehdit altında
Dışişleri Bakanı Fidan: YPG oyun bozan durumunda, sisteme entegre olmuyor

Operasyon an meselesi! Bakan Fidan'dan "Sabrımız taşıyor" mesajı
Aydın'da neler oluyor? WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek

AK Parti'ye geçeceği konuşulurken WhatsApp konuşmaları sızdı
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi

Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li vekil doğruladı: Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor

CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.